為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

龍潭農會百週年慶 「踩街」期待更亮眼表現

龍潭農會今早進行踩街活動。（記者黃政嘉攝）

龍潭農會今早進行踩街活動。（記者黃政嘉攝）

2024/06/15 21:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區農會今舉辦創會百週年暨食農教育推廣活動，一早從踩街活動揭開序幕，象徵農會邁向下個百年，桃園市長張善政同到場切蛋糕、壽桃，並進行百人封茶儀式，「期待下個百年有更亮眼表現」。

農會百週年活動今早從踩街活動熱鬧展開，由龍潭幼兒園及農事小組組員組成踩街隊伍，一路由龍元宮出發至龍潭區農會，象徵農會從發跡處邁向下個百年。

象徵農會穩定發展的百人封茶儀式，邀請張善政與龍潭托兒所的幼兒、家長參與，張善政表示，龍潭區農會創會百年，與農友們共同努力成就傑出的農業表現，發展具代表性的東方美人茶、桃映紅茶、龍泉米等農產，期待下個百年有更亮眼的表現。

今日活動也舉辦米食及茶文化食農教育、茶包DIY，6至10月間，將繼續和茶廠、農場、茶文化館等單位合作，辦理有機蔬菜、茶、雞、多肉植物及鯉魚生態等多種產業食農教育活動。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，今年青農葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭4人為龍潭茶產業代表，榮獲農業部第7屆團體組百大青農；「2023年全國優質東方美人茶評鑑比賽」龍潭區農民得到特等1座、頭等6座，展現龍潭在地產業的堅強實力。

桃園市長張善政參與封茶儀式。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政參與封茶儀式。（記者黃政嘉攝）

孩童製作DIY茶包。（記者黃政嘉攝）

孩童製作DIY茶包。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
龍潭茶油節 苦茶油風味品評
2023/11/17 05:30

龍潭茶油節 苦茶油風味品評
超狂+超美！龍潭農會農民直銷站業績飆8千萬 換裝打造客家茶屋
2024/01/25 23:44

超狂+超美！龍潭農會農民直銷站業績飆8千萬 換裝打造客家茶屋
龍潭農會慶100週年週六「犁阿卡」踩街 冰米苔目免費吃
2024/06/12 21:14

龍潭農會慶100週年週六「犁阿卡」踩街 冰米苔目免費吃
桃市推廣在地苦茶油 首屆「龍潭茶油節」風味品評結果出爐
2023/11/16 21:19

桃市推廣在地苦茶油 首屆「龍潭茶油節」風味品評結果出爐

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播