龍潭農會百週年慶 「踩街」期待更亮眼表現

龍潭農會今早進行踩街活動。（記者黃政嘉攝）

2024/06/15 21:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區農會今舉辦創會百週年暨食農教育推廣活動，一早從踩街活動揭開序幕，象徵農會邁向下個百年，桃園市長張善政同到場切蛋糕、壽桃，並進行百人封茶儀式，「期待下個百年有更亮眼表現」。

農會百週年活動今早從踩街活動熱鬧展開，由龍潭幼兒園及農事小組組員組成踩街隊伍，一路由龍元宮出發至龍潭區農會，象徵農會從發跡處邁向下個百年。

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象徵農會穩定發展的百人封茶儀式，邀請張善政與龍潭托兒所的幼兒、家長參與，張善政表示，龍潭區農會創會百年，與農友們共同努力成就傑出的農業表現，發展具代表性的東方美人茶、桃映紅茶、龍泉米等農產，期待下個百年有更亮眼的表現。

今日活動也舉辦米食及茶文化食農教育、茶包DIY，6至10月間，將繼續和茶廠、農場、茶文化館等單位合作，辦理有機蔬菜、茶、雞、多肉植物及鯉魚生態等多種產業食農教育活動。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，今年青農葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭4人為龍潭茶產業代表，榮獲農業部第7屆團體組百大青農；「2023年全國優質東方美人茶評鑑比賽」龍潭區農民得到特等1座、頭等6座，展現龍潭在地產業的堅強實力。

桃園市長張善政參與封茶儀式。（記者黃政嘉攝）

孩童製作DIY茶包。（記者黃政嘉攝）

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