06/19 各報重點新聞一覽

賴清德總統今天就職滿月，上午將在總統府召開記者會，宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組。（資料照）

2024/06/19 06:38

自由時報

鎖定氣候變遷、全社會防衛、健康台灣 賴今就職滿月 宣布府成立3大委員會

賴清德總統即將就職滿月，他今天上午十時將在總統府親自召開「信賴新政．時代新台灣」記者會。本報掌握，賴將宣布總統府成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組，未來每季召開會議，為國家發展擬定戰略，集結產官學與民間展開對話，並與國際社會深化合作；賴也會就卅天來面臨的內外部挑戰，闡明未來計畫、接受媒體訪問。

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5次主動索賄露營區業者 竹縣議員張益生 貪污重判9年

國民黨新竹縣五峰鄉山地原住民議員張益生需錢競選連任，看準鄉內五名露營區業者有施作聯外道路等工程需求，趁機索賄五十四萬餘元，新竹地院審理發現，他五次都是主動索賄，甚至認為業者給太少，而要求提高金額，痛批他犯罪手段惡劣，依貪污治罪條例收受賄賂罪重判九年、褫奪公權五年，犯罪所得沒收。

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詐騙中國男女 得手2千人民幣 重損台灣國際形象 判刑5年

男子蕭嘉元籌組愛情詐騙集團，鎖定中國民眾，集團成立兩個月餘犯案廿三次，僅騙得一次兩千元人民幣就被破獲。雖集團犯罪所得低，但苗栗地方法院訓斥蕭男損害我國國際形象甚鉅，依組織犯罪、詐欺取財等罪，判處他應執行五年徒刑。

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聯合報

陸彈道飛彈潛艦浮航金門外海 澎湖漁船近距離目擊

中國大陸核子彈道飛彈潛艦昨天現身金門外海，遭出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是中共海軍○九四型彈道飛彈潛艦（ＳＳＢＮ），北約將其稱為「晉」級，可搭載十二枚中共自製「巨浪」二型或三型潛射彈道飛彈、攜帶核彈頭，射程七千至九千公里。

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巧合？核三廠一號機甫降轉 內科跳電

夏季用電高峰期尚未來到，民眾的缺電憂慮卻日益加深。核三廠一號機將於下月廿七日停機，昨天開始逐步遞減運轉，儘管政府官員掛保證表示不缺電，但台北市內湖科學園區昨天接近中午傳出無預警跳電，由於ＡＩ晶片大廠輝達的台灣分公司位在內科，跳電事故再度讓供電問題引發關注。經濟部長郭智輝表示，此次跳電與缺電無關，會盡快把問題點找出來補強。

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中國時報

中共094型核潛艦 金廈海域現蹤

18日清晨5時許，澎湖漁民在台海中線海域附近作業時，意外目擊疑為大陸「晉級」094型飛彈核潛艦，在眼前浮出水面，並在其他軍艦伴航下，全程「浮航」由南往北朝大陸方向前進，引發熱議。曾任海軍司令的國民黨立委陳永康認為，共軍核潛艦應是在返回葫蘆島檢修途中，選擇走台灣海峽是為避免遭美軍錄下潛艦噪音，進行聲紋分析。

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新冠確診、死亡數翻倍 7月恐達高峰

新冠疫情進入流行期，確診者相較於前一周幾乎翻倍，其中2例重症個案，分別才出生3個月、8個月，都在發病後1至2天快速演變成肺炎，一度住進加護病房。專家觀察，近兩周醫院急性病房裡，近半數都是新冠感染者，以當前趨勢而言，7月就可能到達高峰，呼籲民眾盡速接種疫苗。

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國民黨新竹縣五峰鄉山地原住民議員張益生主動向露營區業者索賄54萬餘元，新竹地院依貪污治罪條例收受賄賂罪重判9年。（資料照）

男子蕭嘉元籌組愛情詐騙集團，鎖定中國民眾，僅騙得一次2千元人民幣就被破獲，苗栗地方法院訓斥蕭男損害我國國際形象甚鉅，判處5年徒刑。（資料照）

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