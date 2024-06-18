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台中男中風臥床 身障兒無人照顧......警募20萬送暖

台中市第四分局協助募集20萬善款，昨轉交陳男胞姐及女兒。（警方提供）

台中市第四分局協助募集20萬善款，昨轉交陳男胞姐及女兒。（警方提供）

2024/06/18 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中陳姓男子獨自照顧重度身障兒子，半年前突中風臥床無法工作，雖有胞姊及女兒接濟，但生活仍陷入困頓，龐大醫藥費壓得他喘不過氣，第四分局長李建興、春社所長邱量虔得知協助募款，昨將善心人士捐贈的20萬元轉交，助陳家度過難關。

第四分局春社所警員陳宏霖日前勤區查察時，得知59歲陳男平時打零工維持生計，獨自照顧重度身心障礙的兒子，借住親友提供位於南屯區春社里房屋，約莫半年前，陳男突然中風導致身體左側無法行動，必須住院治療，加上陳男的兒子也無法正常工作，生活頓時陷入困境。

後雖由陳男姊姊及女兒協助接應，但陳男姊姊近日發生重大車禍身體受傷，造成行動不便，而陳男女兒需要照顧癌末公公，也分身乏術無法兼顧，陳男一家面臨龐大醫療費用及生活困頓等多重困難，壓得喘不過氣來，所長邱量虔知悉後，偕同分局長李建興、春社里長李志洋親自前往關懷慰問。

除了提供日常生活用品及民生物資外，也匯集了地方仕紳眾人的愛心，捐贈20萬元，並同步通報區公所及社會局予以協助，讓陳男一家人得以支付住院醫療費用及生活開銷，暫解燃眉之急。

李建興表示，會持續利用勤區查察，深入社區了解轄內弱勢、低收家庭，除募集民生物資予以關懷外，也積極轉介社政單位辦理急難救助，同時也希望藉此善心活動拋磚引玉，讓更多社會大眾伸出溫暖雙手，幫助需要幫忙的弱勢團體。

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