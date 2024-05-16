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台中大雅張姓男子車禍重傷 家中生活陷困境

張男因車禍嚴重受傷，家庭頓時陷入困境。（劉孝民提供）

張男因車禍嚴重受傷，家庭頓時陷入困境。（劉孝民提供）

2024/05/16 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區二和里張姓男子，上月16日騎機車發生車禍，嚴重受傷，日後可能必需長期臥床，醫師建議採用間質幹細胞療程治療，費用高達百萬，太太為照顧他也無法工作，家裡還有2名就讀國小的年幼女兒，一家人陷入愁雲慘霧之中，二和里長劉孝民除協助家屬取得急難救助，部分企業及社團也紛伸出援手，希望拋磚引玉，吸引更多人協助這一家人。

大雅區二和里長劉孝民表示，張姓男子因嚴重車禍，造成肋骨骨折、肺部大面積挫傷，導致無法自主呼吸，且頸椎骨折碎裂，有一節骨頭拿掉換人工墊片，手術自費約3、40萬，且脊椎損傷造成胸部以下癱瘓，醫師診斷日後有95%機率需臥床照護，建議如經濟許可，可採用間質幹細胞療程治療，3個月一個療程，自費約需91萬，目前則先使用口服幹細胞補充營養，自費7套為54萬。

劉孝民說，張男的妻子因要照顧張男，目前無法工作，張男日後也無法外出工作，家中頓失經濟來源，致家中生活瞬間陷入困境。尤其，還有2名就讀國小的女兒需要養育，父母也都超過60歲，家裡還有房貸，目前里辦公處只能出具證明，尋求政府資源等急難救助，幸在地企業、社團獲知也紛伸出援手，但仍不夠，盼有更多人能夠一起來協助這個家庭度過難關。

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