17歲車禍重傷／她不放棄 勇敢活出新「聲」命

2019-04-07

〔記者楊綿傑／台北報導〕「人生不完美，但依然好得很。」正值青春展翅飛翔的十七歲，張雅如卻遭逢嚴重車禍，頸部以下癱瘓，生命跌入深淵，一度想輕生。不過在「為自己人生負責」念頭驅使下，她勇敢接受各種訓練、大膽追夢，不只成為廣播節目主持人，也到處分享生命歷程，她所創辦的社會企業也將在六月營運，希望幫助更多身障者就業。

頸部以下癱瘓 生命跌入深淵

現年四十歲的張雅如，回憶起廿三年前頸椎重傷，初期連呼吸都不能自理，也無法說話，感覺整個人生都沒了，只剩眼睛能轉動、耳朵能聽，雖然有過輕生的念頭，可嘆的是，「自己都執行不了」。

當時她的生活起居都須由看護照顧，但實在不想拖累家人，於是立下「要為自己人生負責」的目標。

學會用嘴操控電腦 主持廣播還創業

十七年前，她進入「桃園脊髓損傷潛能發展中心」接受生活重建訓練，慢慢可以用下巴操控電動輪椅，找回行動的自由；她也在中心接觸到「口控滑鼠」讓她可操縱電腦，從文書處理、影像處理、排版設計、錄音剪輯，無所不學。

但即便學會這些技能，求職仍處處碰壁。她坦言，有公司老闆直白說：「妳連接電話的能力都沒有。」不服輸的她，心中有了「要讓外界更了解身障者」的意念。

一次因緣際會，她用優美的嗓音與熱忱，爭取到國聲廣播「生命之歌」節目主持工作，分享鼓舞人心的人事物。張雅如也在輔具公司擔任「輔具照護經理人」，用自身經驗幫身障者尋找合適輔具，找到適合自己發揮的一片天地。

張雅如不斷自我挑戰，參加飛行傘、潛水、選美等活動，應脊髓損傷發展中心邀請，擔任「讓生命發光」愛心園遊會代言人，也遇到欣賞她理念的朋友，協助創辦社會企業，希望能協助更多身障者就業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/