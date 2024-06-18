美國明德大學設台灣中文學校 首屆學生至中山大學沉浸式學習

中山大學與美國明德大學合作成立「明德大學台灣中文學校」，首屆4名學生來台展開為期15週的中文沉浸式學習。（圖由中山大學提供）

2024/06/18 14:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學與美國明德大學（Middlebury College）合作成立「明德大學台灣中文學校」，首屆4名學生來台展開為期15週的中文沉浸式學習，透過「漫遊高雄」方式踏查及體驗台灣在地文化，從一開始「鴨仔聽雷」，到期末能以全中文做成果報告，中文程度顯著提升。

中山大學表示，明德大學為美國小長春藤聯盟名校，去年與中山大學結盟並成立「明德大學台灣中文學校」，今年首次開課，有4名來自明德大學與威廉大學的學生來台進行全程中文的學習與生活，必修的2個特色課程包括「漫遊高雄」在地文化交流參訪，以及「一對一獨立研究」可自行選擇感興趣的主題深入學習，以教師個別指導方式，探討台灣女性文學、美國對中政策、台灣跨性別權益發展，及一帶一路對南亞的影響等不同議題，另也可選修兩岸關係與商務中文課程。

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外籍生司樂勤提到自己的一對一獨立研究主題是台灣女性文學。她在閱讀台灣文學作品後，瞭解到台灣女性在家庭和社會中所承受的壓力和期望、婆媳關係，以及女性傳統的地位與角色。她很喜歡閱讀的作品，也學習到台灣的文學和文化。

兩岸關係課程也讓外籍生獲益良多。陸小寧表示，這學期來台修習兩岸關係課程後，讓她瞭解其中的複雜性。裴露曦指出，兩岸關係課程與她的獨立研究主題「美國對中政策」有高度相關性，雖然複雜，但覺得很有趣。

在必修的漫遊高雄文化交流探索部分，外籍生除深入了解高雄的歷史與文化，也造訪駁二藝術特區、三鳳宮及佛光山等高雄知名景點。司樂勤還到澄清湖棒球場觀看球賽，是很新鮮的體驗。陸小寧則利用春假期間到北部獨遊與爬山。杜維忠則騎腳踏車搭配轉乘火車，從高雄出發，沿著西岸到台北，沿途遊覽各城鎮風光和感受台灣各地的風土民情。

「明德大學台灣中文學校」外籍生參訪台北故宮博物院。（圖由中山大學提供）

「明德大學台灣中文學校」外籍生體驗戶外瑜珈活動。（圖由中山大學提供）

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