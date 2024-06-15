以「畢業生」身分回中山大學演說 教長鄭英耀：莫忘初心

教育部長、前中山大學校長鄭英耀以「畢業生」身分回母校致詞，勉勵大家莫忘初心，面對挑戰並承擔責任。（中山大學提供）

2024/06/15 18:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學今（15）日舉行畢業典禮，教育部長、前中山大學校長鄭英耀特別以「畢業生」身分回母校致詞，他如數家珍，勉勵大家莫忘初心，面對挑戰承擔責任。鄭英耀回憶看過上萬次西灣日落與晚霞，實現了「一日中山人、終身中山人」，在校美好的時光與景致，值得所有畢業生一同懷念珍藏。

中山大學今年共3458名畢業生，包括大學部1192人、碩士班2100人及博士班166人，代理校長郭志文為畢業生獻上祝福，並邀請教育部長鄭英耀與鋐昇實業股份有限公司董事長、校友總會副理事長黃文彬致詞勉勵。

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郭志文致詞表示，今年的畢業生雖曾因新冠疫情面對學習挑戰，但仍成功克服、順利完成學業，中山大學在QS世界大學學科排名全國前五強，畢業生應終身學習，充實國際化的視野與內涵，同時也提醒畢業生，AI不僅是工具，將重新定義許多行業的運作方式，必須保持開放的態度，不斷學習並適應新技術，更新自己的知識和技能。

鄭英耀致詞時感性表示今天和大家一樣，都是以「畢業生」的身分參與這場特別的典禮，憶及39年前進入中山大學投入教職，並擔任各類行政職務，一路走來自系所主管到校長的點點滴滴，中山校園裡的每個場景與畫面依舊歷歷在目，他曾見過破萬次的西灣日落與晚霞，美好時光與景致值得所有畢業生一同懷念珍藏。

中文系四年級學生王元宸與黃雅惠為今年的畢業生代表，以活潑的雙口相聲方式致畢業詞；來自菲律賓的Rohaiba Radiamoda為博士班畢業生代表，原先在菲律賓擔任小學老師的她坦言，人生規劃中並不包括漫長而艱辛的博士學位之旅，不斷接受挑戰、承受挫敗，面對離鄉背井的孤獨，導致她就讀期間，心理健康曾一度出現問題，差一點退學，終於挺過一切。

中文系四年級學生王元宸與黃雅惠為今年的畢業生代表，以活潑的雙口相聲方式致畢業詞。（中山大學提供）

國立中山大學代理校長郭志文強調中山在QS世界大學學科排名全國前五強，勉勵畢業生終身學習，並充實國際化的視野與內涵。（中山大學提供）

來自菲律賓的Rohaiba Radiamoda為博士班畢業生代表，與在場所有畢業生分享得來不易的成功。（中山大學提供）

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