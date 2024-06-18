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尋找「茭」點女神！ 埔里農會9月復辦「美人腿公主」選拔

「埔里女兒」高曼容經常為南投縣的觀光產業活動代言宣傳，也是連續4年南投巧咖節的代言人。（記者佟振國攝）

「埔里女兒」高曼容經常為南投縣的觀光產業活動代言宣傳，也是連續4年南投巧咖節的代言人。（記者佟振國攝）

2024/06/18 14:36

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮農會舉辦的「美人腿公主」選拔，已成為地方特色產業活動，但因疫情停辦4年，將於今年9月恢復舉辦，更提高參賽獎金，冠軍有30萬元，農會特地邀請甫獲選美冠軍的「埔里女兒」高曼容為活動代言，高曼容於2013年獲「美人腿公主」選拔第3名，從此開啟11年的選美之路，她特別感謝農會提供舞台，也鼓勵年輕女孩勇敢追夢。

埔里鎮盛產俗稱「美人腿」的茭白筍，占國內茭白筍栽種面積85％，面積、產量居全國第一，為行銷推廣埔里特產，農會於2007年起連續10年舉辦「美人腿公主」選拔，因故停辦2年，2019年復辦，但隔年又因疫情停辦4年，將於今年9月復辦，9月21日活動開幕，9月22日舉行「美人腿公主」選拔初賽，29日舉行決賽。

農會表示，今年活動主軸為「尋找『茭』點女神」，年滿16歲、未婚、不限戶籍或國籍，願意協助行銷埔里茭白筍的女性都可報名，即日起至8月30日受理網路報名，特地邀請曾參與美人腿公主選拔的台灣小姐高曼容協助宣傳，宣告相關系列活動並廣招佳麗參加選拔，冠軍除了擔任美人腿公主宣傳大使，獎金30萬元也是歷屆之最，2、3名獎金分別15萬、5萬元，其餘27名入圍者也有5000元獎勵。

高曼容於2013年參加第7屆「美人腿公主」選拔榮獲第3名，也開啟她的選美之路，曾獲得台灣小姐，多次在國際賽事獲得佳績，日前更在印度Miss Glam World選美比賽獲得冠軍，也是其第1個國際選美后冠。

高曼容日前返鄉接受縣府頒發「終身南投縣親善大使」，感謝農會提供舞台，讓她在選美之路獲益良多，希望透過選拔尋找並培養具潛力的選美新秀，也鼓勵年輕女孩勇敢追夢。

埔里鎮特色產業活動「美人腿公主」選拔將於今年9月復辦，並邀請選美冠軍高曼容（左）協助宣傳。（圖由埔里鎮農會提供）

埔里鎮特色產業活動「美人腿公主」選拔將於今年9月復辦，並邀請選美冠軍高曼容（左）協助宣傳。（圖由埔里鎮農會提供）

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