為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國際選美冠軍高曼容 獲聘南投親善大使

高曼容積極推廣行銷南投縣觀光產業，連續四年擔任南投巧咖節代言人。 （記者佟振國攝）

高曼容積極推廣行銷南投縣觀光產業，連續四年擔任南投巧咖節代言人。 （記者佟振國攝）

2024/06/16 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕埔里美女高曼容日前於印度舉辦的Miss Glam World國際選美賽榮獲冠軍，不僅為國爭光，她也連續四年擔任南投縣巧克力咖啡節活動代言人，縣府昨於巧咖節為高曼容舉行「冠軍見面會」，也聘她為「終身南投縣親善大使」，感謝她不遺餘力行銷南投之美。

縣府辦「見面會」 感謝行銷南投

高曼容出身南投埔里，十六歲參加埔里鎮農會舉辦的「美人腿公主」選拔嶄露頭角，十一年來多次參加國際選美賽事，日前在印度參加選美比賽榮獲冠軍及才藝小姐，是她的第一個國際選美后冠，為台灣爭光，鄉親也與有榮焉。

高曼容也不忘為家鄉觀光產業活動奉獻心力，她已連續四年擔任南投巧咖節代言人，縣府昨於福興溫泉活動會場為她舉辦「冠軍見面會」，高曼容說，能獲得冠軍真的是又驚又喜，除了十一年來投入選美比賽的經驗非常有幫助，更感謝國人、南投埔里鄉親在人氣投票做她堅實後盾，今後會深耕南投埔里，協助更多年輕人勇敢追逐夢想。

縣府則聘高曼容為「終身南投縣親善大使」，縣長許淑華表示，高曼容開朗、端莊形象，不僅是巧咖節代言人，縣府多項活動也會邀請她幫忙宣傳，都見她盡心盡力將南投的優點向世界推廣，非常感謝她為南投的付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播