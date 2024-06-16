國際選美冠軍高曼容 獲聘南投親善大使

高曼容積極推廣行銷南投縣觀光產業，連續四年擔任南投巧咖節代言人。 （記者佟振國攝）

2024/06/16 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕埔里美女高曼容日前於印度舉辦的Miss Glam World國際選美賽榮獲冠軍，不僅為國爭光，她也連續四年擔任南投縣巧克力咖啡節活動代言人，縣府昨於巧咖節為高曼容舉行「冠軍見面會」，也聘她為「終身南投縣親善大使」，感謝她不遺餘力行銷南投之美。

縣府辦「見面會」 感謝行銷南投

高曼容出身南投埔里，十六歲參加埔里鎮農會舉辦的「美人腿公主」選拔嶄露頭角，十一年來多次參加國際選美賽事，日前在印度參加選美比賽榮獲冠軍及才藝小姐，是她的第一個國際選美后冠，為台灣爭光，鄉親也與有榮焉。

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高曼容也不忘為家鄉觀光產業活動奉獻心力，她已連續四年擔任南投巧咖節代言人，縣府昨於福興溫泉活動會場為她舉辦「冠軍見面會」，高曼容說，能獲得冠軍真的是又驚又喜，除了十一年來投入選美比賽的經驗非常有幫助，更感謝國人、南投埔里鄉親在人氣投票做她堅實後盾，今後會深耕南投埔里，協助更多年輕人勇敢追逐夢想。

縣府則聘高曼容為「終身南投縣親善大使」，縣長許淑華表示，高曼容開朗、端莊形象，不僅是巧咖節代言人，縣府多項活動也會邀請她幫忙宣傳，都見她盡心盡力將南投的優點向世界推廣，非常感謝她為南投的付出。

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