宜蘭公立幼兒園午餐點心費 8/1起調整收費上限

因應物價上漲，宜蘭公立幼兒園午餐點心費，8月1日起將調整收費上限。（圖擷取自教育部校園食材登錄平台2.0）

2024/06/18 14:11

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣公立幼兒園午餐及點心費多年未調整，因應近年物價上漲，教育處召開相關會議，並納入校方及家長建議後，參考外縣市調整收費上限，每月午餐費從700元調整為900元，點心費則從700元調整至800元，將在新學年度8月1日上路，家長聞訊樂見其成，表示「能讓孩子吃營養點都好！」

宜蘭縣府修正「宜蘭縣公私立幼兒園收退費辦法」草案，依中央主管機關所定收費項目及用途，訂定公立幼兒園收退費基準，其中針對縣內78所國小附設幼兒園及各鄉（鎮、市）立幼兒園部分，將調整午餐及點心收費基準，私校部分則由各校擬定，但需提前送縣府審議備查。

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宜蘭縣府教育處表示，原本幼兒園午餐費為400元至700元，全日制的點心費是200元到700元，因應物價上漲，並參考苗栗、彰化、台東及花蓮縣訂定的公立幼兒園收費基準後，宜蘭於今年113學年度起，刪除收費下限，並調高上限。

縣府教育處指出，經召開相關會議，並聽取校方及家長意見後調整費用，每個月的午餐費上限不得超過900元、點心費上限不得超過800元，等於分別調高午餐費200元及點心費100元，讓校方能提供更豐富多元的食物，不過若幼兒園與廠商所定的營養午餐採購契約費用訂價已超過1000元，且報核定者，不在此限。

陳姓家長說，現今物價通膨，什麼都漲價，午餐、點心費確實也應與時俱進調整，孩子即將在新學年度就讀幼幼班，微調後若能提供更好餐點，身為父母應該都會很樂意負擔這筆費用。

宜蘭縣府教育處經召開相關會議，並聽取校方及家長意見後調整費用，調漲幼兒園的午餐及點心費。（資料照）

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