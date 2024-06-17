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「梧州好室」社宅受理申請 2~4房共98戶、最快10/1可入住

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

2024/06/17 18:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕國家住都中心興辦「梧州好室」社會住宅，今（17）起正式公告受理申請，共提供2~4房型總計98戶，最低月租金含管理費5390元起，即日起自7/16止受理申請，8/13公告抽籤結果，最快10/1即可入住。

國家住都中心說明，梧州好室申請資格開放給設籍高雄，或未設籍高雄但於台南、高雄、屏東縣的南高屏生活圈，就學或就業的民眾，家庭全年總收入不超過新台幣117萬元（含）整，平均月所得不超過新台幣50467元（含）整。

梧州好室社會住宅位於高市前鎮區，鄰近光華夜市、三多商圈及2所小學，生活機能便利且鬧中取靜；總戶數98戶，有2房、3房、4房可選擇，包含位於14層電梯大樓的2房型，以及位於五層公寓的3、4房型，面積從21.7坪至26.4坪不等，提供多元選擇。

租金方面，一般戶租金約為市價8折，弱勢戶則依條件適用市價4折至7折的租金，加上管理費後最低5390元起。

住都中心補充，梧州好室原為實踐大學高雄校區學生宿舍，捐贈給國有財產署並經評估後轉作社會住宅，全棟重新整修完工並做結構補強，提高耐震能力。居家格局方正舒適，採光通風良好，皆配置1級能效冷氣、2級能效爐具與熱水器等節能的家電設備，並裝設偵煙器等消防安全設施，物業管理也已到位，民眾可安心入住。

有意申請的民眾應備妥全戶戶籍資料、財稅證明及特殊身分佐證文件，並請留意文件時效性，避免因缺件而需再申請補件。相關資訊請查詢國家住都中心網站公告

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

中央「梧州好室」社宅今起受理申請。（國家住都中心提供）

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