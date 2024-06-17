竹市黑葉荔枝今年產量驟減 想嚐荔枝美味週六來巨城

北台灣最晚收成的新竹市黑葉荔枝今年產量雖驟減，但荔枝風味及口感都維持相當好，想嚐荔枝美味民眾，本週六可到巨城來搶鮮。（記者洪美秀攝）

2024/06/17 14:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2024荔枝節「媚荔香山FunHsinchu」宣傳活動今天在德聲荔枝觀光果園舉行，今年因受氣候因素影響，黑葉荔枝產量驟減，只有去年的1到2成，約2萬台斤，今年農會也研發防治燈具，引進科技創新技術的夜間特殊光譜燈照，減少荔枝細蛾蟲害防治效果及農藥減量，想嚐荔枝美味的民眾，本週六（23日）可到巨城來搶鮮。

新竹市農會總幹事陳學立表示，今年因荔枝開花期下雨，加上去年12月該冷的天氣卻沒冷，且因天氣太熱，今年荔枝產量銳減，原本栽種20公頃的荔枝，產量只有去年的1到2成，但荔枝風味仍維持高品質，甜度與風味都相當好。

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今年新竹市農會也利用於科技，提升農業效能，研發夜間綠光防治技術，有效防治荔枝細蛾（又稱蒂蛀蟲），並由農業試驗所副研究員方信秀研發多年的防治技術，透過綠光有效抑制荔枝細蛾的活動，並減少其危害，也大幅降低成本和農藥使用量，竹市已有6家果園導入這項技術。

市府產發處表示，香山區是全台灣種植荔枝最北的產地，擁有全台最老的百年荔枝樹，荔枝品種主要以黑葉、糯米、桂味為主，也是全台荔枝產期最晚收成的，加上地理位置優勢，荔枝季節比其他地區來得更晚，使得果實成熟更加完全，荔枝口感更加圓潤結實，甜度更高。

產發處說，今年6月23日11點30起在新竹巨城1F噴水池廣場舉辦荔枝節活動，當天有小農市集暨農特產品展售、食農教育闖關活動、Live輕音樂演出、荔枝吊飾手作、荔枝麻糬包粽手作、楊枝甘露手作等多項精彩活動，邀市民來嚐鮮吃荔枝。

此外，6月23日起到7月中旬有4家觀光果園陸續開放採果。凡入園每人酌收清潔管理費150元，可電洽：03-538-5254，03-538-6143分機500。（14:33更新）

北台灣最晚收成的新竹市黑葉荔枝今年產量雖驟減，但荔枝風味及口感都維持相當好，想嚐荔枝美味民眾，本週六可到巨城來搶鮮。（記者洪美秀攝）

北台灣最晚收成的新竹市黑葉荔枝今年產量雖驟減，但荔枝風味及口感都維持相當好，想嚐荔枝美味民眾，本週六可到巨城來搶鮮。（記者洪美秀攝）

北台灣最晚收成的新竹市黑葉荔枝今年產量雖驟減，但荔枝風味及口感都維持相當好，想嚐荔枝美味民眾，本週六可到巨城來搶鮮。（記者洪美秀攝）

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