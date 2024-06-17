為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

江啟臣爭取近8000萬經費 翻新石岡、新社圖書館

立法院副院長江啟臣至新社圖書館會勘，爭取中央補助，以 翻新石岡、新社圖書館。（記者歐素美攝）

立法院副院長江啟臣至新社圖書館會勘，爭取中央補助，以 翻新石岡、新社圖書館。（記者歐素美攝）

2024/06/17 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社、石岡兩座圖書館因年久失修，逐漸不符使用，更出現漏水問題，急需強化改善。立法院副院長江啟臣爭取行政院客家委員會經費補助近8000萬元，預計明年底即可完成設計與工程施作。江啟臣今天（17日）特別邀請客家委員會、台中市文化局等會勘，除關心後續規畫期程，並希望在施工前蒐集在地民意，確保工程設計符合民眾需求與在地期待。

江啟臣指出，東勢、新社、石岡是台中客家文化發展的重鎮。客家人非常重視教育，如何提升教育環境、推廣閱讀風氣是重中之重。東勢、新社、石岡的圖書館因為年久失修，需要改善強化，室內空間有需要優化改良。其中，東勢圖書館，感謝許景堂及李碧虹夫婦為紀念已逝愛子許良宇，出資1.2億元於東勢區興建「許良宇圖書館」捐贈台中市府，預計明年底開館啟用。

至於石岡、新社兩處圖書館，江啟臣表示，他在去年邀請相關單位辦理現勘，今年5月再次邀集客家委員會、台中市文化局協調，全力爭取中央經費補助。

江啟臣指出，石岡及新社圖書館使用年限都超過30年，並有閱讀環境不友善或建物空間不足等問題，甚至都會漏水，對於藏書、文化保存，甚至民眾使用等皆有疑慮，實有改善必要。

台中市文化局目前規劃，於今年8月完成先期評估規劃、預計明年12月完成設計暨工程施作，剛好與東勢的許良宇圖書館完工日期相近，可望讓山城三座圖書館在明年底掀起嶄新面紗迎接山城鄉親。

石岡及新社圖書館改善經費共7974萬，包含先期評估規劃經費與設計暨工程施作經費，其中，中央補助6218萬（佔總經費約78%），江啟臣感謝中央客委會的協助與支持，市府將自籌1756萬，也要謝謝吳振嘉議員與市府文化局的努力。

中央客委會副主委范佐銘表示，今天會勘主要想聆聽在地需求，希望透過大家的意見讓工程做得更好。客委會正推動故事繪本，以推廣在地歷史文化，完成後希望在地人多加使用，讓圖書館成為交流互動的場域，包含說故事等親子活動，中央客委會也會持續支持相關軟體資源。

新社圖書館使用年限逾30年，建物空間不足且有漏水等問題。（記者歐素美攝）

新社圖書館使用年限逾30年，建物空間不足且有漏水等問題。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠美圖預計明年底營運 議員促讓國際看見台中藝術能量
2024/06/05 19:45

綠美圖預計明年底營運 議員促讓國際看見台中藝術能量
無政黨顏色考量 客委會補助竹東等5鄉鎮圖書館
2024/05/30 14:52

無政黨顏色考量 客委會補助竹東等5鄉鎮圖書館

熱情港都！誠實徵文首辦、千人投稿參加
望安鄉圖主梁龜裂「水泥塊砸落」 鄉長緊急宣布封館
2024/06/14 21:01

望安鄉圖主梁龜裂「水泥塊砸落」 鄉長緊急宣布封館
桃園觀音多功能場館 超市招商4次流標原因曝
2024/06/01 16:42

桃園觀音多功能場館 超市招商4次流標原因曝

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
苗市圖書館使用32年 公所將爭取客委會「客庄文化發電機」改造
2024/06/15 15:39

苗市圖書館使用32年 公所將爭取客委會「客庄文化發電機」改造
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播