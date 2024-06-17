江啟臣爭取近8000萬經費 翻新石岡、新社圖書館

立法院副院長江啟臣至新社圖書館會勘，爭取中央補助，以 翻新石岡、新社圖書館。（記者歐素美攝）

2024/06/17 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社、石岡兩座圖書館因年久失修，逐漸不符使用，更出現漏水問題，急需強化改善。立法院副院長江啟臣爭取行政院客家委員會經費補助近8000萬元，預計明年底即可完成設計與工程施作。江啟臣今天（17日）特別邀請客家委員會、台中市文化局等會勘，除關心後續規畫期程，並希望在施工前蒐集在地民意，確保工程設計符合民眾需求與在地期待。

江啟臣指出，東勢、新社、石岡是台中客家文化發展的重鎮。客家人非常重視教育，如何提升教育環境、推廣閱讀風氣是重中之重。東勢、新社、石岡的圖書館因為年久失修，需要改善強化，室內空間有需要優化改良。其中，東勢圖書館，感謝許景堂及李碧虹夫婦為紀念已逝愛子許良宇，出資1.2億元於東勢區興建「許良宇圖書館」捐贈台中市府，預計明年底開館啟用。

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至於石岡、新社兩處圖書館，江啟臣表示，他在去年邀請相關單位辦理現勘，今年5月再次邀集客家委員會、台中市文化局協調，全力爭取中央經費補助。

江啟臣指出，石岡及新社圖書館使用年限都超過30年，並有閱讀環境不友善或建物空間不足等問題，甚至都會漏水，對於藏書、文化保存，甚至民眾使用等皆有疑慮，實有改善必要。

台中市文化局目前規劃，於今年8月完成先期評估規劃、預計明年12月完成設計暨工程施作，剛好與東勢的許良宇圖書館完工日期相近，可望讓山城三座圖書館在明年底掀起嶄新面紗迎接山城鄉親。

石岡及新社圖書館改善經費共7974萬，包含先期評估規劃經費與設計暨工程施作經費，其中，中央補助6218萬（佔總經費約78%），江啟臣感謝中央客委會的協助與支持，市府將自籌1756萬，也要謝謝吳振嘉議員與市府文化局的努力。

中央客委會副主委范佐銘表示，今天會勘主要想聆聽在地需求，希望透過大家的意見讓工程做得更好。客委會正推動故事繪本，以推廣在地歷史文化，完成後希望在地人多加使用，讓圖書館成為交流互動的場域，包含說故事等親子活動，中央客委會也會持續支持相關軟體資源。

新社圖書館使用年限逾30年，建物空間不足且有漏水等問題。（記者歐素美攝）

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