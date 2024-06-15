苗市圖書館使用32年 公所將爭取客委會「客庄文化發電機」改造

苗栗市立圖書館使用32年，苗栗市公所將爭取經費大改造。（記者張勳騰攝）

2024/06/15 15:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市立圖書館使用32年，苗栗市公所將爭取行政院客委會「客庄文化發電機」閱讀空間改造計畫，經費約3800萬元；今（15）日召開首場規劃說明會，聽取地方意見，除內外部空間改造，將建構地方記憶空間，與會的學者則建議加強導入地方火旁龍、水圳、文昌祠，栗社詩詞等地方文化元素，展現苗栗市精神。

苗栗市公所指出，客委會推動「文化發電機」政策，以鄉鎮級圖書館為實踐場域，透過空間改造及相關軟體資源挹注，成為在地文化工作者沉澱、閱讀、創作、交流及推動客語傳承多元利用的場域，公所欲爭取3800萬元經費，將苗栗市立圖書館打造成為舒適化、數位化的溫馨閱讀社區書房。

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規劃單位說明，苗栗市圖除內部空間活化及外觀改造，將建構地方記憶空間，徵集客庄在地記憶相關之人文史料及保存， 展現客庄在地特色。

苗栗市長余文忠強調，現代圖書館不僅是閱讀的場所，更是社區交流和文化傳承的重要據點。為實現「客庄文化發電機」的政策理念，苗栗市立圖書館的整修計畫除提昇圖書館的服務功能，藉由促進社區文化交流和融合，成為推動客庄文化的重要據點。

苗栗市公所在恭敬里活動中心召開首場市立圖書館改造規劃說明會，聽取各方意見。（記者張勳騰攝）

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