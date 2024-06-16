台南水道博物館領角鴞消失2個月 帶家族重返原樹

身披白色絨毛的小領角鴞，躲藏在樹間，呆萌可愛的模樣十分療癒。（館方提供）

2024/06/16 11:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館去年8月底曾出現2隻保育類領角鴞，定時定點在園區內站崗，但2個月前嬌客突然消失，直到近日又在同一位置現身，且從2隻變成4隻，令館方相當驚喜。

館方表示，原以為領角鴞可能是受到干擾而離開，沒想到可以再看到牠們，身披白色絨毛的小領角鴞，躲藏在樹間，呆萌可愛的模樣十分療癒。

請繼續往下閱讀...

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，4隻領角鴞中，有1隻的頭頂顏色相對深，其他3隻顏色較淡，應該是1隻成鳥帶著３隻亞成鳥。

曾翌碩指出，領角鴞在獨立之前，會先聚集在一起，由親鳥傳授生存技巧，之後就會各自離開，另闢天地。領角鴞公、母鳥外觀幾乎相同，繁衍時，母鳥負責孵卵育雛，公鳥負責狩獵與守衛。經過多天觀察，最多只看到４隻領角鴞聚在一起，研判公鳥應在附近守衛，沒有一起入鏡。

曾翌碩說，領角鴞喜歡道路、建築旁的樹木等靠近人群的場所繁殖育雛，可以躲避鳳頭蒼鷹等猛禽及天敵，樹木高大，樹冠茂密，隱蔽性夠，加上遊客出入頻繁，成為領角鴞偏好的棲息地，呼籲民眾不要過度聚集及干擾，影響牠們棲息意願。

水道博物館生態豐富，除了領角鴞，也曾有保育類的黃鸝、朱鸝現身，以及日前的黑冠麻鷺育雛，成為自然保育教育最佳教材。

台南山上花園水道博物館保育類領角鴞消失2個月後，帶著家人於同一位置現身。（館方提供）

台南山上花園水道博物館保育類領角鴞消失2個月後，帶著家人於同一位置現身。（館方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法