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高雄機場航班數恢復8成 李孟諺：鼓勵航空公司進駐

交通部長李孟諺15日視察高雄機場。（民航局提供）

交通部長李孟諺15日視察高雄機場。（民航局提供）

2024/06/15 19:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕高雄機場國內線航班數恢復至疫情前的87.5%，國際線航班數恢復83%。交通部長李孟諺今（15日）視察高雄國際機場，了解新航廈計畫進度，也肯定民用航空局疫後加速高雄機場復甦的努力，鼓勵航空公司進駐高雄。

高雄國際機場是南台灣最重要門戶，李孟諺今在航政司長韓振華、民航局長何淑萍陪同下，南下高雄機場瞭解運量及航班恢復狀況，並聽取民航局簡報說明航廈餐飲及旅客服務設施，以及新航廈規劃與建設推動進度。

民航局簡報指出，高雄機場疫情前的5條國內線已經全數恢復，航班數則恢復至疫情前的87.5%。國際線今年復甦也明顯，目前疫情前的航線已恢復78%，航班數則已恢復83%。

何淑萍表示，南部鄉親熱絡的需求，充分展現在高雄機場國際線的復甦情況中，例如，富國島包機昨天已轉為每週4班的定期航班；茨城包機也將在下月轉為定期航班；後續民航局也會繼續鼓勵民航業者，希望今年冬季班表能增加日本熊本、岡山、札幌等航線。

李孟諺肯定高雄航空站在人力精簡下，兼顧機場營運與工程推動，他預期國際航線航班有望持續復甦，希望民航局持續鼓勵航空公司進駐高雄，開闢更多航線、提供更多航班，讓南部鄉親享受更多元、更便利的服務。

對於新航廈建設計畫，李孟諺表示，民眾對機場設施有很大期待，新航廈建設計畫必須秉持「安全第一，如期如質」的原則推動，而機場內駐站單位眾多，民航局一定要在各個介面做好橫向聯繫，施工過程對旅客動線、人車動線都要有妥善的規劃。

何淑萍說，經行政院核定的高雄機場新航廈第一期建設計畫，預計投入430億元，前期工程中的東側立體停車場已經決標，將進入施工階段，民航局會在兼顧機場營運前提下，規劃研擬相關施工營運維持計劃，以「先建後拆、半半施工」的方式推動新航廈建設。

高雄機場新航廈示意圖。（民航局提供）

高雄機場新航廈示意圖。（民航局提供）

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