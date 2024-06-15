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澎湖南方四島國家公園10週年慶 辦演唱會同歡

東吉嶼燈塔守護台灣黑水溝船隻航行安全，也是南方四島國家公園地標。（記者劉禹慶攝）

東吉嶼燈塔守護台灣黑水溝船隻航行安全，也是南方四島國家公園地標。（記者劉禹慶攝）

2024/06/15 16:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園10歲了！今（15日）辦理新書發表會、海洋市集、四島之歌─恁的演唱會及DF現代樂團與呂坤翰老師褒歌展演的活動，吸引民眾到澎湖第三漁港國際廣場，共同歡慶10歲的生日。

列入台灣第2個海洋國家公園的南方四島國家公園，2004年6月8日正式成立，回首走過的10個年頭，歷經地方漁民抗爭、望安鄉公所管理權釐清等問題，逐漸達成部分共識，讓南方四島成為澎湖觀光與生態保育重鎮。

這次在澎湖第三漁港國際廣場的海洋市集和音樂展演，音樂承擔了傳遞四島故事的角色。出身西嶼坪嶼的耆老呂坤翰老師帶來4首自創褒歌，傳遞對家鄉的感情。DF現代樂團帶來海洋主題的組曲。金曲歌王謝銘祐老師與麵包車樂團多年默契，與大家分享專屬於南方四島的新作《等湧來》，並與四島居民、海管處工作人員一同演唱。

「恁的演唱會」團隊表示，2018年開始用音樂陪伴台灣各地長者，列車開抵澎湖，去年9月到西嶼內垵村，今年4月踏上南方四島的東吉、東嶼坪，聽澎湖長者分享童年經驗與人生體悟，感受海島漁村獨特的生活步調。國家公園保護了一方海域與生態，也透過這次的活動，凝聚居民的心意，期望向社會大眾展現生生不息的活力。

張靜宜教授帶領學生，在南方四島調查保留傳統歷史。（記者劉禹慶攝）

張靜宜教授帶領學生，在南方四島調查保留傳統歷史。（記者劉禹慶攝）

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