南方四島國家公園傳火警 島上民眾水桶接力滅火

南方四島國家公園東吉島，傳出野火肆虐。（民眾提供）

2023/10/31 20:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園雙星治理的東吉嶼，今（31）日突然傳出火警，原本居民耕作的廢棄蜂巢田野草燃燒，在東北季風助長下迅速蔓延，由於島上無消防人員駐守，東吉派出所與村長高宏志號召當地村民、安檢所等人員，以最原始的方法，人工接水進行滅火，直至下午3時40分撲滅火勢，延燒面積200多平方公尺。

東吉島是南方四島國家公園首治之區，與另一島嶼東嶼坪，島上都有海洋國家公園管理處設點管理，並有派出所、安檢所、衛生室等，但就是沒有消防人員駐守，一旦發生火警，就必須由島上駐警肩負起前線救災工作，再由望安本島派出消防人員搭船趕往馳援，並做殘火的後續處理。

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雖然東吉島上常駐人口僅有30餘人，但夏季觀光客登島人數，每日都有數百人以上，冬季也有海釣民眾進駐，因此火警發生非同小可。今日下午居民在半山腰的蜂巢田突然發生火警，在東北季風的肆虐下，火勢來的又急又快，加上防風的咾咕石牆完全透風，火勢蔓延猛烈。

由於東吉島上沒有消防人員，東吉派出所員警協同安檢人員趕往現場馳援，村長高宏志也揪集村民，以人力接龍手法接水桶滅火；望安鄉長許賢德則緊急調派八罩之星交通船，運送望安2名消防隊員趕往東吉馳援，縣議員陳佩真也隔海關心，當支援消防隊員抵達東吉後，火勢已被撲滅，展開後續殘火處理，防止火勢再起。

現場人員以傳統人龍方式，接力撲滅野火。（民眾提供）

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