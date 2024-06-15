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三重高中校長莫恆中獲遴選就任越南胡志明市台商學校校長

新北市立三重高中校長莫恆中獲遴選為越南胡志明市台灣學校校長。（記者翁聿煌攝）

新北市立三重高中校長莫恆中獲遴選為越南胡志明市台灣學校校長。（記者翁聿煌攝）

2024/06/15 09:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三重高中校長莫恆中，獲遴選擔任越南胡志明市台灣學校校長，將於8月底前往就任。莫恆中說，越南胡志明市為台灣南向政策重要根據地，有許多台商攜家帶眷前往工作，胡志明市台灣學校從幼稚園、國中小到高中計有1千3百多個學生，他希望能把台灣教育經驗帶往越南，照顧好台商子弟，讓台商能無後顧之憂，放心拚經濟。

莫恆中擁有國立師範大學音樂研究所碩士學位，擔任三重高中校長6年，他表示，此次共有4位校長前往遴選，他很高興獲得胡志明台灣學校肯定獲選，對他自己是一項人生挑戰，他會全力以赴。

莫恆中指出，當地台灣學校於26年前，由台灣僑務委員會輔導成立，台灣政府每年補助學校約2千萬元經費添購教學設備，基於台越間的友好關係，學校位於胡志明市國際學校區，位階比照校區內的日本、韓國、美國、加拿大的領事學校，還有一間丁善理國際學校，校長是前建國中學校長陳偉泓。

莫恆中表示，台灣學校使用國內的108課綱，以便當地台僑子弟隨時能返台銜接台灣的學制，如果在當地念滿6年，就可以「僑生」資格報考台灣的大學額外錄取，今年就有10多個學生錄取台大。

他指出，除了返國升學，也約有一半比例的學生繼續到歐美國家留學，因此台灣學校重視國際教育，在校內除了中英語和越南語，還要修習第2外語，因為辦學績效不錯，還吸引到一些中國學生就讀。

即將前往越南胡志明市台灣學校就任的莫恆中，具有師大音樂研究所學歷。（記者翁聿煌攝）

即將前往越南胡志明市台灣學校就任的莫恆中，具有師大音樂研究所學歷。（記者翁聿煌攝）

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