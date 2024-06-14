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鼓勵收容人閱讀 協會贈台南監獄400本圖書

犯罪矯正協會募集400本圖書，捐贈給台南監獄。（記者吳俊鋒攝）

犯罪矯正協會募集400本圖書，捐贈給台南監獄。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/14 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華民國犯罪矯正協會募集400本圖書，今天全數捐贈給法務部矯正署台南監獄，鼓勵受刑人閱讀，提升涵養，改變自我。

配合「臺南400」，犯罪矯正協會特地募集400本圖書，捐贈儀式在南監禮堂舉辦，各界貴賓應邀觀禮，受刑人也透過行動劇，宣導反詐騙，還有修復式司法。

這次的活動，有犯罪矯正協會總會及其台南分會共同策辦，捐贈的圖書都是近5年出版，台南監獄也將納入「行動書車」，提供受刑人借閱。

矯正協會理事長曾國展指出，一直以來致力於提供受刑人合適處遇，而「閱讀」就是最容易入門的方法。

曾國展認為，透過閱讀，可以讓受刑人知道這個世界的風景，以及天地的廣闊，建立正確人生觀與道德涵養，讓善的心念，得以接續流傳。

南監典獄長莊能杰表示，矯正機關是社會的最後一道防線，處遇成功，勢必讓社會更加穩定。

莊能杰說，單位既有資源有限，社會關懷力量無窮，非常感謝矯正協會的善心挹注，充實圖書館藏，可以讓更多收容人學會閱讀，改變自我。

莊能杰提到，現在該監內有42台行動書車計8400本書籍在輪動；也定期與歸仁區公所、長榮大學圖書館借閱書籍，提升機關閱讀風氣，引導過往曾經迷失的收容人，走在正確的人生道路上。

收容人透過行動劇宣導反詐騙，以及修復式司法。（記者吳俊鋒攝）

收容人透過行動劇宣導反詐騙，以及修復式司法。（記者吳俊鋒攝）

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