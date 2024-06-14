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家用垃圾都來了！ 彰化福寶溼地遭亂丟蚵殼 村長發飆了

福興鄉福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便丟垃圾。（黃耀輝提供）

福興鄉福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便丟垃圾。（黃耀輝提供）

2024/06/14 19:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕說好的公德心？彰化縣福興鄉福寶溼地遭人亂丟蚵殼、文蛤殼，還順便丟家用垃圾，讓福寶村長黃耀輝發飆了！黃耀輝表示，天天都有人亂丟，他看不下去只好動手去整理，結果連衣服、鞋子、鋁箔包、菸盒與塑膠袋都來了，真是令人火大。

黃耀輝說，許多漁民長期以來，就是習慣把蚵殼、文蛤殼，直接倒在潮間帶，往往都是開著車來，然後就把整籃或是整袋的垃圾通通往下倒，連塑膠袋也直接丟，就是一副把大海當成垃圾場，總是認為只要漲潮就可以把垃圾帶走。

黃耀輝強調，明明縣府農業處在芳苑鄉有規劃漁業廢棄物暫置場，免費提供漁民倒蚵殼或是文蛤殼，但漁民就嫌遠不去丟，就跑來福寶溼地來丟，雖然福寶溼地有裝監視器，但因為從未針對違規者開罰，漁民當然照丟不誤。

黃耀輝表示，很多漁民都是守法的，但就是有少數的人，只為了貪圖自己一時的方便，不只是丟蚵殼、文蛤殼與垃圾，還是直接丟在出海路的旁邊，形成一座座小山，因為他看不下去，就只好動手整理了，真是越整理越火大。

縣府農業處指出，將會透過漁會加強宣導，也會研議是否增加漁業廢棄物暫置場的地點。

福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便丟垃圾。（黃耀輝提供）

福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便丟垃圾。（黃耀輝提供）

福興鄉福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便連垃圾袋一起丟。（黃耀輝提供）

福興鄉福寶溼地常常都有人專程來倒蚵殼、文蛤殼，還順便連垃圾袋一起丟。（黃耀輝提供）

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