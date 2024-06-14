藏魔鬼細節！陸軍官校百年紀念郵票 設計師來自高雄

「中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票」。（精采創意行銷公司提供）

2024/06/14 18:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕6月16日是黃埔建校百年，校方展開一系列慶祝活動，中華郵政也特別發行「中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票」，由高雄的公司負責設計，郵票設計深藏許多魔鬼細節。

「中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票」，於今天（14日）發行，總發行量共58萬張。

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負責這次紀念郵票設計的「精采創意行銷」，參與中華郵政發行郵票設計已有10多年經驗，曾設計過多套經典紀念郵票，包括兔、龍、蛇年生肖、台北世大運、桃園機場捷運、及近期的石門水庫60年紀念郵票等，是南部唯一專業郵票設計公司。

主要操刀的設計總監陳蓓儀說，郵票設計是專業且過程繁複的工作，從郵票的構圖繪製、版面設計、尺寸形制、齒孔、材質，到印製方式等，都必需具備專業知識，還要考量需求與郵票蘊含意義，才能成功整合完美作品。

「中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票」以小全張形制規劃，分別置入8元、28元票值， 其中，四位校生分別代表黃埔、南京、成都、鳳山四個時期；從軍人的身分轉為學生身份，因此服裝上各有不同。

陳蓓儀透露，而人物中更是藏許多細節，像是黃埔時期的裝束，腳上穿的是草鞋，胸前掛著橫幅是補給用的備糧；成都時期的校服則多了英式彈匣，另外，敬禮的手勢方向與另隻手握拳或五指併攏，領口上的徽章、臂章，也都考究了實際樣式，有些細節必需使用放大鏡才能一窺究竟。

精采創意企劃總監游其勳表示，因現今軍官培訓講求的是科技、管理、國際觀，因此運用電繪技法，描繪抗戰時代為背景，配合新時代的設計風格，與50週年時發行的傳統繪圖郵票相互呼應，詮釋繼往開來，開創百年新局之意涵。

游其勳也說，接到這個設計案前，老是夢到自己在當兵或教召，且場景在軍營、軍校居多，也不清楚是怎麼一回事，後來回想，才發覺這個巧合，很有趣！

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