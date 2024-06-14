依阿美族文化設計 台東市馬當聚會所獲2024建築園冶獎

台東市馬當部落聚會所傘狀建築，獲建築園冶獎「公共建築類」獎項。（記者黃明堂攝）

2024/06/14 17:07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市馬當部落文化聚會所，類似傘狀的建築造型，呼應阿美族部落的圓形舞蹈陣形，以原住民的文化資產保存與活化獲得肯定，獲建築園冶獎「公共建築類」獎項。

縣府表示，建築園冶獎今年邁入第30年，是建築美學與推展城市行銷的重要指標，素有建築界奧斯卡的美譽。

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台東市馬當部落是全台原住民人口最多的部落，過去70多年來無聚會所，每年只能在收割後的稻田或借用學校場地舉辦豐年祭；透過地方和中央解決土地問題及經費後，新建聚會所去年6月啟用。

縣政府原民處表示，本建築的設計因應阿美族太陽信仰與在地部落文化的起源故事，依照傳統居住空間、文化認同、圖騰形式、服飾配色等多樣特質轉化為該建築物的重要元素，其中聚會所的3組結構支撐象徵創造阿美族年齡階層的3個祖先，屋頂上則掛有大馬蘭部落的logo和環成太陽狀的祖靈之眼，守護周圍的部落。

原民處表示，馬當聚會所落成及馬當文化健康站於今年5月啟用，未來縣府將持續致力保存原民傳統，結合當代思維，將部落文化、資產、智慧加以整合，完成公園用地開闢建置活動廣場，提供族人完善的場域環境，並傳承部落文化的精神與價值。

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