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南市師鐸獎選出24位得主 8人獲推薦參加教育部評選

台南市師鐸獎得主陳玟君。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主陳玟君。 （南市教育局提供）

2024/06/17 17:20

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市師鐸獎評選結果出爐，共選出24位得主，其中8位獲推薦參加教育部師鐸獎評選。

南新國中校長黃美芳帶領團隊參與教學卓越、閱讀磐石、PBL課程暨統整性探究課程等計畫績效卓著，並以公眾溝通和社會參與策略將學校社區化。喜樹國小校長黃懷慧致力結合跨領域資源，長期投入海洋教育推動，研發親近海洋接軌國際的市本課程，並與全國共享。

大橋國中教師王德麟精進科學教育專業及科技素養導向，持續充實行政與教學活化能量，面面俱到獲獎無數。金城國中運動教練林漢森擔任田徑專任教練30餘載，翻轉選手訓練模式，將生活紀律融入訓練中，讓孩子五育兼備均衡發展，以運動實現自我價值。

南化國小教師張凱莉，致力整合教育資源改善教學環境，引進外界資源投入弱勢照顧，用教育翻轉偏鄉弱勢孩子。仙草實小教師洪琪琇服務偏鄉20多年，以實驗教育創新課程、運用數位科技虛實共學互動體驗、引入外部資源，社群互聯活絡教學、累積經驗看見改變，典範分享擴散效益。

東區勝利國小教師陳玟君透過創新的教學方法激發學生的學習興趣，設計趣味的班級活動給予孩子發光的舞台，發揮輔導專長同理與傾聽每個孩子的聲音。崑山土城非營利幼兒園教師施孟秀致力於特殊幼兒的融合教育，自製個別化教具及量身訂做課桌椅等，輔助幼兒學習成長。

教育局表示，今年24名師鐸獎得主包含國中小校長、服務於偏鄉之教師、特殊教育教師、幼兒園教師及運動教練，在行政或教學工作上孜孜奉獻，足堪教育典範；以上8位將代表南市參加教育部師鐸獎。

獲獎的還有善糖國小校長陳俊吉、安南國中教師江靜宜、竹橋國中教師李天生、後甲國中教師陳招良、安平國中教師阮玉如、忠孝國中教師鐘崑榕、東區復興國小教師李慧慧、中西區成功國小教師陳展興、新營國小教師莊蕙元、玉井國小教師黃鈞傳、喜樹國小教師沈佩怡、仁愛國小教師林晴雯、文元國小教師胡融昀、崇學國小教師張寶方、歸仁幼兒園教保員卓芯卉、協進國小附幼園主任鄭貴云。

台南市師鐸獎得主王德麟。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主王德麟。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主林漢森。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主林漢森。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主施孟秀。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主施孟秀。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主洪琪琇。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主洪琪琇。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主張凱莉。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主張凱莉。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主黃美芳。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主黃美芳。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主黃懷慧。 （南市教育局提供）

台南市師鐸獎得主黃懷慧。 （南市教育局提供）

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