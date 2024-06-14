彰化冷鏈物流中心來了 2.4公頃基地招商時間曝光

彰化縣政府推動建設的農產冷鏈物流中心，將成為全縣第一個由公部門興建的冷鏈處理集散地，圖為設計示意畫面。（縣府提供）

2024/06/14 17:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推動建設的農產冷鏈物流中心，將成為全縣第一個由公部門興建的冷鏈處理集散地。基地面積約2.4公頃，預計2025年底前營運，並以促參OT模式委外經營，提供預冷、截切、冷藏及冷凍等服務。

農業處長邱奕志表示，下月將公告招商，選定營運廠商，營運期20年；短期內優先供應學校營養午餐及關懷據點餐食，長期目標是建立農業生產者與物流業者合作平台。

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基地面積廣達2.4公頃，在溪州鄉國道一號溪州路段附近，緊鄰溪州公園，縣府規劃兩層樓的農產冷鏈物流中心，將提供農民預冷、截切、冷藏及冷凍等服務，短期委外廠商營運通路將聚焦全縣9萬多名高中及國中小學學童營養午餐及270多處關懷據點餐食，中期拓展新通路，擴及食品公司、零售或量販廠商，長期將導入資訊服務系統，並建立農業生產者與物流業者的合作平台。

全縣營養午餐及關懷據點的餐食，年蔬果需求量高達4700多公噸，而冷鏈中心短期年產量可達到2400至3200公噸，初期就能取代團膳服務廠商供應量，讓學童及縣民「吃在地、食當季」，以達縮短食材運送距離及減少冷藏輸送的宗旨。

全案從規劃到興建，總經費由中央補助與縣府自籌，約3.2億元。邱奕志表示，這是縣府第一個開發興設區域型的冷鏈中心，也是縣內第一個一條龍的冷鏈處理集散地，目前進度進入設計審核階段，下個月正式招商遴選，在此同時，設計通過審核後，即可動工興建，約半年工期，委外廠商須添購運輸車輛約3500萬元，並支付縣府租金及權利金，挹注縣庫財政收入。

彰化縣蔬菜產量全台第2，透過建設農產冷鏈物流中心，解決蔬果不耐儲運等問題，刻不容緩。（記者張聰秋攝）

彰化縣學校營養午餐及各地關懷據點的餐食，年蔬果需求量高達4700多公噸，需求量極大。（圖縣府提供）

總經費約3.2億元的彰化縣農產冷鏈物流中心，是縣府第一個開發興設區域型的冷鏈中心，也是縣內第一個一條龍的冷鏈處理集散地。縣府力拚明年底前開始營運。（縣府提供）

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