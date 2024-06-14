宜蘭52甲溼地保育利用 縣府提2功能分區解套

宜蘭五十二甲濕地生態多樣，圖為穗花棋盤腳開花。（圖由宜蘭五結鄉公所提供）

2024/06/14 16:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭52甲溼地屬「國家級」，但有高達91%為私有地，濕地劃設過程因恐損地主權益遭反彈，導致保育利用計畫遲遲無法審議公告，歷經3次變革，縣府擬將溼地功能分區劃為滯洪及永續農業等2個其他分區，並允許可利用項目，盼獲民眾及環團共識，以利推動保育工作。

全台共有8處重要濕地保育利用計畫未完成審議公告，均與地方反彈有關，其中1處為宜蘭52甲溼地，2015年列為國家級重要濕地後，一直無法執行保育利用計畫，近300公頃土地有91%為私有地，地主多次陳情要求縮小濕地範圍或解編，監察院今天到宜蘭履勘，聽取國家公園署及縣府委託代管執行情形。

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宜蘭縣府水利資源處表示，52甲重要溼地保育利用計畫已修正3版，全區無核心保育區、生態復育區，最新版本均劃作其他分區，包括滯洪及永續農業，並允許在滯洪區能進行棲地維護、改善及營造的必要措施與水生作物，永續農業區則維持現有允許方式，只是不能涉及污染性產業。

水資處指出，目前針對滯洪分區的成興大小池52公頃部分，提出地主權益補償方式，用地費用若徵收合計約需13.5億元，採租用則每年420萬元，因溼地屬國家級，委託縣府代管，若由中央核定撥用經費執行，就能符合地主訴求。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘認為，縣府修正後的分區明顯不夠，建議應劃設為濕地保育區、環境教育區及旅遊服務區，才能符合現況，朝永續發展方向邁進，其中現有版本也未明確看到允許使用細項規範，包括農業用地若可興建農舍，應明訂排除民宿或餐廳等高污染建設。

國家公園署綜合計畫組科長呂瓊志說，濕地保育法主張尊重民眾既有權益及現況使用，並未劃設限制人民財產權的分區，建議縣府結合ESG鼓勵企業與地主合作維護管理重要濕地。

監察院今天到宜蘭履勘52甲溼地，聽取國家公園署及縣府委託代管執行情形。 （記者王峻祺攝）

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