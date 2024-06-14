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基市議會視察基隆港 議長童子瑋盼市港共榮、1加1大於2

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，圖為財政部基隆關緝毒犬突然在童子瑋身前坐下，原來是童子瑋褲子口袋中有海關關務人員放置的菸草，被緝毒犬嗅出。（圖為基隆市議會提供）

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，圖為財政部基隆關緝毒犬突然在童子瑋身前坐下，原來是童子瑋褲子口袋中有海關關務人員放置的菸草，被緝毒犬嗅出。（圖為基隆市議會提供）

2024/06/14 17:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議長童子瑋今天（14日）帶領市議員，前往基隆港西岸旅客中心參訪。童子瑋指出，在市港平台基礎上，共同以市政資源，提供基隆港、基隆關相應的基礎建設銜接服務，期望市港間的資源互相流通，發揮1加1大於2的效果。

此次參訪，除了聆聽基隆港務分公司及財政部基隆關的業務簡報、參觀基隆港西岸旅客中心通關設施外；基隆關也出動緝毒犬向議員們展示說明。

當議員們站成一列，讓緝毒犬逐一檢查，不料，緝毒犬竟在童子瑋前面停下，經過海關人員檢查，在童子瑋褲袋內發現少量菸草，原來是海關人員提前放置，要讓議員們知道緝毒犬經過訓練，確實可以有效嚇阻毒梟闖關。

基隆港務分公司指出，疫情後國際郵輪復航，國際郵輪快速復甦，停泊於基隆港西岸旅客中心的大型郵輪數日益增多。為提升西岸旅客中心服務郵輪旅客量能，已滾動式檢討西2倉庫1樓的招商空間，將以服務郵輪旅客及優化通關作業為優先考量。

議員宋瑋莉表示，希望基隆港務分公司與基市府協調如何規劃旅客中心外的交通動線，避免造成大量旅客進出不便，甚至癱瘓基隆市區交通。

議員施偉政認為，國內外遊客造訪基隆最先看到也印象最深的，是基隆市港一體的獨特市容。林前市府向中央爭取5億8千萬經費，打造嶄新的港景以及親水空間，歷史建物蛻變成展演空間。希望市府團隊能借鏡，微笑港灣計畫在西岸仍有許多區域需要提升，將有限的市政預算做最好的規劃。

議員吳驊珈說，基隆城際轉運站7月1日啟用，基隆市公車與國道客運、台鐵的轉乘班次時間需要檢討調整等問題，要讓民眾感受到除了市港面貌翻新之外，交通移動會更加便利。

童子瑋強調，感謝前市長林右昌規畫，擴大海洋新國門的格局，透過基隆市港再生標竿計畫，改建基隆港東西岸客運中心，把海岸還給市民，也讓基隆成為國際郵輪的母港，基隆港的條件非常好，港都的美麗風景，所以期許「市港一體才能市港共榮」。

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，童子瑋期許基隆港務分公司、財政部基隆關與基隆市政府在市港平台的基礎上，發揮一加一大於二的效果。（圖為基隆市議會提供）

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，童子瑋期許基隆港務分公司、財政部基隆關與基隆市政府在市港平台的基礎上，發揮一加一大於二的效果。（圖為基隆市議會提供）

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，圖中，童子瑋在電腦前聽取業務單位說明。（圖為基隆市議會提供）

基隆市議會14日由議長童子瑋帶隊，率領朝野議員參訪基隆港西岸旅客中心，圖中，童子瑋在電腦前聽取業務單位說明。（圖為基隆市議會提供）

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