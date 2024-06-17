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桃園暑假作業好好玩 用AI解決問題、為家人做料理

桃園區經國國中暑假作業以「你今天AI了嗎？創造力就是我的超能力」為主題，希望學生從生活經驗中找出不便，運用AI工具如ChatGPT的幫助，為問題找出解方。（記者鄭淑婷攝）

桃園區經國國中暑假作業以「你今天AI了嗎？創造力就是我的超能力」為主題，希望學生從生活經驗中找出不便，運用AI工具如ChatGPT的幫助，為問題找出解方。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/17 15:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕長達2個月的暑假要怎麼過？桃園市國中小學規劃特色暑假作業，從陶藝、料理、食農教育到時下熱門的AI、自媒體，教育局長劉仲成則鼓勵學生利用暑假多閱讀，家長可以跟孩子一起開書單，每天持續閱讀30分鐘，暑假至少可以閱讀10本書。

AI是新一波科技浪潮，桃園區經國國中今年以「你今天AI了嗎？創造力就是我的超能力」為主題，請學生從生活經驗中找出不便，像是橡皮擦容易掉屑、眼鏡常起霧等，再運用AI工具如ChatGPT的幫助，為問題找出解方。

經國國中創造力資優班老師龔科銘表示，透過AI工具、ChatGPT當媒介，引導學生透過提問技巧並結合自身創意，來改善生活中的不便，學生可以畫出解方，甚至實際做出新發明；創造力資優班8年級學生郭逸群、陳宥恩、陳凱昇說，ChatGPT已是學習、生活的工具，常會運用它來為作業、科展尋找資料。

龜山區大坑國小暑假作業聚焦生活教育，以「夢想專賣店」為主題，善用生活周遭資源，加以回收再利用，成為「環保清潔大師」與家人共同製作環保清潔劑，或是是當個「小廚神」，從設計菜餚、買菜到烹飪，為家人精心準備一道料理。

大坑國小5年級學生吳冠辰特別手做巧克力布朗尼，他說，媽媽喜歡做甜點，常會做瑪德蓮、司康、香蕉蛋糕、檸檬蛋糕，他自己則是甜食控，特別請媽媽教他製作布朗尼，暑假想嘗試喜歡的瑪德蓮；5年級學生徐子鈞則端上糖醋排骨，他說，自己對火有很深的恐懼，糖醋排骨做了1個多小時，其中，光是站在瓦斯爐前，就因開火這件事哭了15分鐘，媽媽鼓勵他自己的事要自己完成，加上他餓了，最後克服恐懼完成這道料理，「現在有比較不怕火了」。

國中小暑假作業各具特色，像是新屋區大坡國中陶藝特色課程發展已久，校內有電窯、瓦斯窯、柴燒窯設備，每位學生攜帶原型陶土回家，擀平後在上頭製作想要的圖樣，暑假後帶回學校燒製成品；中壢區過嶺國中以「從我的視野看我所居住的這塊土地」為主題，鼓勵學生觀察周遭環境、走訪社區、欣賞比賽、挖掘長者故事等，並以漫畫、剪貼、拍照、手繪、英語等多元形式呈現。

楊梅區楊心國小讓學生針對自己特質撰寫「個人開箱文」，以圖卡及開箱影片方式製作，展現自己的優點及長處，或是探索有興趣的職業並製成影片，4年級黃姓學生分享開箱文創作說，原來自己有這麼多沒發現的優點，而且能像Youtuber一樣拍片，讓暑假作業更加有趣；八德區大忠國小規劃「生活實踐家，我是小播客」主題，以STEAM為主軸，讓學生化身小小生活實踐家，動手操作日常生活中的小實驗，並進行驗證或破除迷思，學生陳宏奇說，這份作業讓他學到很多科普知識，也發現原來生活中有這麼多驚奇之事，學生鄧宇熹分享，網路上的實驗影片，其實需要不斷嘗試與反覆操作，才能得到最好的效果。

龜山區大坑國小學生的暑假作業多采多姿，可以再利用生活周遭資源、製作環保清潔劑，也可為家人精心準備一道料理。（記者鄭淑婷攝）

龜山區大坑國小學生的暑假作業多采多姿，可以再利用生活周遭資源、製作環保清潔劑，也可為家人精心準備一道料理。（記者鄭淑婷攝）

新屋區大坡國中陶藝特色課程發展已久，學生將在暑假製作屬於自己的陶藝作品。（記者鄭淑婷攝）

新屋區大坡國中陶藝特色課程發展已久，學生將在暑假製作屬於自己的陶藝作品。（記者鄭淑婷攝）

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