全國高中職儀隊南區競賽 內埔農工、雄女、屏女殺入決賽

美和科技大學ROTC-熊鷹儀隊擔綱開場表演。（記者洪臣宏攝）

2024/04/14 18:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國防部第七屆全國高級中等學校儀隊競賽南區初賽，今天下午在高雄港七號碼頭棧柒庫前廣場登場，14支參賽隊伍使出渾身解數，民眾頂著豔陽觀賽，看到精彩處不時爆出驚嘆聲。經過激烈競逐，內埔農工、高雄女中、屏東女中依序取得前3名，取得決賽門票。

南部地區初賽以「儀戰成名」為主題，由海軍中將副司令敖以智主持，現場還展出M109特種作戰突擊艇、20公厘機砲車、40公厘榴彈機槍車等武器，吸引民眾趨前與全副武裝官兵合影，遊客受到儀隊隊伍吸引，不顧毒辣陽光駐足觀賽。

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今年邀請美和科技大學ROTC-熊鷹儀隊表演，為賽事揭開序幕；由海軍軍官校鼓號樂隊中場擔綱演出，都獲得場外熱烈掌聲。

今年參賽隊伍有內埔農工、立志高中、成大南工、南光高中、屏東女中、高雄中學、高雄女中、家齊高中、曾文家商、港明高中、新豐高中、慈幼工商、鳳新高中及台南一中等14所學校，學生利用課業之餘練習，其中數支隊伍已是知名勁旅，曾在全國賽拿下不錯名次。

率先登場的高雄中學儀隊已經成立七年，今年邀請社福團體庇護對象共同演出，放棄評分，民眾掌聲不斷。內埔農工、高雄女中、屏東女中取得前3名，將參加7月決賽。

參賽隊伍使出渾身解數爭取好名次。（記者洪臣宏攝）

民眾登上40公厘榴彈機槍車與全副武裝官兵合影，相當興奮。（記者洪臣宏攝）

高雄中學儀隊邀請社福團隊共同演出，放棄評分。（記者洪臣宏攝）

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