南投「竹好市」市集活動登場 吃喝玩樂都與竹子有關

南投歷史建築草鞋墩雅舍「竹好市」市集活動，13日揭幕。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/13 17:11

〔記者張協昇／南投報導〕為迎接2024竹博覽會暨世界竹論壇，林業保育署南投分署今（13日）起連續兩個週六、日，在歷史建築「草鞋墩雅舍」舉辦「竹好市」市集活動，將竹食器結合在地咖啡、好茶及好米食帶給民眾，提供與竹子有關的吃喝玩樂體驗，4天活動期間，每天200份免費竹食器發放給民眾，送完為止！

草鞋墩雅舍約創建於日治昭和17年（1942年），基地上包含台中山林事務所草屯支所、主任宿舍、職員宿舍、倉庫等，為一完整林務工作站與周邊宿舍群。戰後國府來台，「草鞋墩雅舍」續作為台中山林管理所草屯分所、埔里林區管理處草屯工作站員工宿舍，現由農業部林業及自然保育署南投分署管理，迄今已逾80年，見證草屯林業發展史，2022經南投縣文化局公告為歷史建築，尚待整修。

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林業保育署南投分署今起在草鞋墩雅舍廣場舉辦「竹好市」市集活動，南投分署長李政賢表示，此次活動集結了台大實驗林、南投縣政府、欣林竹藝社、璞園藝術坊、竹賴文創有限公司、日月新竹藝社、竹生活文化促進會、竹貓、武岫竹炭、元泰竹藝社等不同的竹藝商、竹材商，提供不同竹材與竹藝品展售，並與草屯在地團體巢墩諸米合作，結合老一輩子民眾過往記憶中常使用的竹食器，將咖啡、好茶、好米食帶給民眾，宣導推廣竹材循環利用這個全球公認的綠色產業。

市集現場也設置兩座竹裝置作品，分別為竹亂編牆及榮獲得2023建材展第35屆優良企業形象獎的竹構涼亭，且活動期間每天限定台灣編織的竹籃下午茶50組，以及限量的免費竹食器200份發放，活詳情可上臉書「草鞋墩雅舍廣場-竹好市」查詢。

南投「竹好市」市集活動，現場展示竹構涼亭。（林業保育署南投分署提供）

南投「竹好市」市集活動，小朋友體驗DIY製作竹製聽雨筒。（林業保育署南投分署提供）

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