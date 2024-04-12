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中國蔥冒充台灣蔥！業者改標賣出1260公斤被逮

彰化陳姓男子從事冷凍青蔥販賣業務，卻將中國進口的冷凍青蔥改標為國產青蔥販賣。示意圖。（資料照）

彰化陳姓男子從事冷凍青蔥販賣業務，卻將中國進口的冷凍青蔥改標為國產青蔥販賣。示意圖。（資料照）

2024/04/12 23:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子從事冷凍青蔥販賣業務，2022年4月他自中國進口1萬9千公斤冷凍青蔥，卻將其改標為國產冷凍青蔥，將其中1260公斤冷凍青蔥賣給某食品公司，後來他打算如法炮製，但經彰化縣衛生局稽查有異而東窗事發。彰化地院依涉犯使業務登載不實文書罪，判處陳男有期徒刑6月，緩刑2年，並應支付公庫20萬元。

判決書指出，陳男（37歲）是彰化縣韭菜生產合作社及百鴻食品公司負責人，兩公司均從事冷凍青蔥販賣業務，其青蔥來源有台灣國內及中國，2022年4月27日，陳男自中國進口1900箱（規格10公斤／箱）冷凍青蔥，卻將外箱標籤改標為國產冷凍青蔥，同年5月20日，再將其126箱賣給某食品公司。

同年7月，陳男又從中國進口冷凍青蔥，同樣將外箱標籤改標為國產後，準備販售給同一家食品公司，適時彰化縣衛生局稽查，發現同樣外箱卻有不一樣產地，進而拆穿犯罪手法，同時發現陳男不只改標一次，還二次，甚至連有效日期都虛偽標示，經查後函送彰化地檢署偵辦。

法官審理認為，陳男明知進口青蔥為中國製，竟虛偽填載產地為台灣而出售，對市場經濟秩序及交易公平有危害，依行使業務登載不實文書罪，判處六月徒刑，同時宣告緩刑二年，並應支付公庫廿萬元。

對此，彰化蕭姓蔥農表示，冷凍青蔥大多是做為水餃、蔥油餅等加工品食材，國人會因應產期自中國進口冷凍青蔥，尤其4月梅雨季後，國內青蔥產量會減少，所以會進口冷凍青蔥來供應市場，因此可能有不肖廠商，利用市場大量供需機會，將進口蔥改標為國產，以賺取價差。

蕭姓蔥農也說，國內青蔥以粉蔥跟水蔥為主，粉蔥價格高，水蔥較便宜，兩者口感帶香辣，中國的冷凍青蔥則缺少香辣味，常拿來做加工品。

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