阻止荔枝椿象成患 彰化出動144萬「空軍」殺蟲

防堵荔枝椿象蟲害，彰縣府在八卦山區等產地懸掛平腹小蜂盒，進行生物防治。（記者陳冠備攝）

2024/04/11 21:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年受氣候影響，彰化縣八卦山區荔枝、龍眼樹開花率不足3成，產量面臨大減，但危機並未解除，還有「蟲害」荔枝椿象危害問題，未免讓農民血本無歸，彰化縣政府預計在4月底前施放144萬隻平腹小蜂，來進行生物防治，今（11日）在員林市藤山步道先釋放16萬隻平腹小蜂殺蟲。

彰化縣荔枝、龍眼種植面積約1千公頃，其中員林市種植面積約160公頃，不過山區中有著大面積的廢耕果園，因此成為荔枝椿象密度攀升的溫床，為解決荔枝椿象危害問題，員林市公所近日向彰化縣政府爭取16萬隻荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，來進行生物防治，今日在藤山步道舉行施放記者會，縣府農業處長邱奕志、農業部苗栗區農業改良場生物防治研究中心副研究員吳怡慧等人與會。

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邱奕志表示，彰化縣今年針對荔枝椿象的防治工作，已於2月5日至3月8日間完成第一階段化學防治，4月後進入結開花期，改以施放平腹小蜂進行生物防治，克制荔枝椿象族群的繁衍，5、6月後再啟動無人機噴灑皂素（脂肪酸鉀鹽）防治，讓椿象無法築巢產卵，達到最佳防治效果。

縣府農業處農植物保護科科長黃松欽表表示，目前正值開花期，為避免施藥危害蜜蜂，本月1日縣府已啟動無人機，在彰化市、員林市等山區上空，空投平腹小蜂卵片，也在田中、二水等地懸掛平腹小蜂盒，透過雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵就無法順利孵化，羽化後的平腹小蜂，再繼續尋找寄生卵，達到「以卵攻卵」的效果，預計在4月底前可將144萬隻平腹小蜂施放完畢。

黃松欽說，經過多年防治，彰化地區的荔枝椿象是中彰投密度最低，漸漸見到成效，不過遇上史上最熱暖冬來攪局，八卦山區花開率不到3成，而影響產量，對此政府已公告辦理天然災害補助，補償損失，但治標也要治本，不管農民還是政府，防治方式仍要持續進行，徹底斷絕蟲患病根，才能期許年年大豐收。

每盒平腹小蜂盒有兩張平腹小蜂卵片，每張有2000顆卵。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府農業處指出，4月1日已啟動無人機施放平腹小蜂卵片，解決人力難以到達的區域，提高防治效果。（彰化縣政府提供）（記者陳冠備攝）

彰化縣府農業處長邱奕志示範將如何將平腹小蜂盒懸掛樹上，已達成有效防治。（記者陳冠備攝）

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