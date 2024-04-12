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世界機關王大賽台中市賽 萬和國中競技

2024世界機關王大賽台中市賽在萬和國中舉辦。（校方提供）

2024世界機關王大賽台中市賽在萬和國中舉辦。（校方提供）

2024/04/12 16:50

〔記者黃旭磊／台中報導〕2024世界機關王大賽台中市賽在南屯區萬和國中舉辦，賽事連辦3天，首日吸引48隊國高中及國小隊伍組裝積木，賽事起源為美國著名漫畫 「Crazy Machine」在各地掀起組裝風潮，黃姓國中生興奮表示，將課本滑輪、槓桿物理知識「全部應用出來。」

賽事今天開幕，吸引台中市高中、國中及國小組師生5百多人組155支隊伍競技，賽事分成科學小創客、程式小創客等組別進行，學生組裝積木並運用程式編寫，合力在規定軌道完成任務，週日將選出共43支優勝隊伍，代表台中參加2024年世界機關王台灣賽。

賽事去年吸引蒙古、印尼、越南、印度及泰國，近2千名學生選手來台角逐世界機關王世界賽冠軍頭銜，教育局長蔣偉民鼓勵選手藉由機構設計及組裝過程，加強「動手做」解決實務問題能力。

萬和國中校長楊峙芃說，學生融合應用科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）等5個構面，依各組競賽結果推派積木創客盃、機關整合賽及機器人任務賽等優勝者晉級台灣賽，再與各縣市高手一較高下。

參賽選手需在限定時間內運用積木和科學原理創作機器人，以自行撰寫程式及AI 辨識，讓機械人依指令在3分鐘內完成任務挑戰，考驗團隊邏輯與應用整合能力。

黃同學說，二度代表萬和國中參賽，過程學到滑輪、槓桿、馬達及彈力等物理應用，希望團隊臨場表現穩定取得好成績。

學童運用積木和科學原理創作機器人。（校方提供）

學童運用積木和科學原理創作機器人。（校方提供）

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