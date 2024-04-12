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台中每月千名高齡駕駛換照 阿嬤騎士未讓行人要講習

臺中區監理所新增12處區公所，為75歲以上駕駛提供更換駕照服務。（記者黃旭磊攝）

臺中區監理所新增12處區公所，為75歲以上駕駛提供更換駕照服務。（記者黃旭磊攝）

2024/04/12 12:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市75歲以上人口增加，公路局臺中區監理所統計每月超過1千人前往監理站更換駕照，為減少阿公阿嬤舟車勞頓，新增12處區公所據點提供換照服務，而高齡駕駛頻傳違規被網友戲稱「移動式神主牌」，有60多歲阿嬤騎士未禮讓過斑馬線行人，罰款後接受道安講習。

臺中區監理所新增12處區公所作為高齡者駕駛執照換照據點，本月18日於烏日區衛生所、25日在南屯區公所、30日在霧峰區公所上午9時12時提供服務，減少高齡長者換照交通奔波，也結合縣市地方政府組成高齡者交通安全宣導團，深入社區鄰里及偏鄉廟埕開講減少肇事違規。

臺中區監理所長楊聰賢說，2017年起75歲以上駕駛每3年需更換駕照，隨著人口高齡化趨勢，長者駕車常見路口肇事等違規態樣，需從換照到上路全面守護長者行車安全。

相關人員指出，有75歲、78歲及81歲銀髮騎士習慣騎車買菜，趕到北屯路臺中市監理站換照，也有60多歲阿嬤騎士在路口未禮讓行人，遭警方開罰1200元後接受道路交通安全講習。

監理人員說，高齡駕駛反應慢，需到指定醫院體檢接受認知測驗「過3關」才能換照，測驗過程中不得使用手機及手表，測驗時間約需10分鐘，許多阿公阿嬤過不了關。

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