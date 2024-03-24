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坐友人機車遊中橫摔落邊坡不治 同行男子折返找手機撞遊覽車

一輛機車在中橫公路過彎疑似失控自撞護欄，後座乘客吳男被拋出摔落邊坡約30公尺今宣告不治。（新城警分局提供）

一輛機車在中橫公路過彎疑似失控自撞護欄，後座乘客吳男被拋出摔落邊坡約30公尺今宣告不治。（新城警分局提供）

2024/03/24 16:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕一群年約18、19歲的年輕男女昨分乘4輛機車一起到花蓮旅遊，其中李姓女子在中橫公路過彎時自撞護欄，後座乘客吳男被拋出摔落邊坡約30公尺今宣告不治；而李女發現手機留在車禍現場，同行的詹姓男子騎著大型重機折返，行經布洛灣一處隧道時，竟不慎與遊覽車對撞倒地，所幸沒有生命危險。

新城警分局指出，昨日上午9點多，6名年輕男女，共騎乘4部機車，沿著台八線中橫公路西往東行駛，其中李姓女子騎機車附載吳姓男子，在行經166公里白楊路段時，疑似過彎時不慎自撞路護欄，造成騎機車的李姓女子右腳骨折及其他多處擦挫傷，坐在後座的吳男子則滾落約30公尺深的邊坡，經急救後今天宣告不治。

花蓮縣消防局接獲報案後，救難人員以攀岩及繩索把摔落邊坡的18歲吳姓男子救上來後，與李女兩人均送往花蓮慈濟醫院就醫，經調查，李姓女子沒有酒精反應，持照正常，至於詳細的肇事原因尚待警方調查釐清。

而下午1點多，李姓女子發現手機不見，懷疑掉在車禍現場，同行的19歲詹姓男子騎著大型重機車重返中橫公路，約2點多行經177.2公里處布洛灣一處隧道路段時，不慎逆向與一輛由年約61歲柯姓男子駕駛的大型遊覽車發生正面對撞，左側手臂雙多處擦挫傷，意識清楚，由新秀分隊救護人員送往花蓮慈濟醫院急救。

警方初步調查，詹姓男子僅有重型機車駕照，卻越級駕駛大型重型機車，詳細的肇事原因尚待警方調查釐清，警方呼籲，用路時務必遵守交通安全規則，隨時注意車前狀況、切勿越級駕駛等違規行為，以維護用路安全。

詹姓男子騎大型重型機車在中橫公路177.2公里處布洛灣一處隧道路段時，不慎逆向與大型遊覽車發生正面對撞。（新城警分局提供）

詹姓男子騎大型重型機車在中橫公路177.2公里處布洛灣一處隧道路段時，不慎逆向與大型遊覽車發生正面對撞。（新城警分局提供）

詹姓男子騎大型重型機車在中橫公路177.2公里處布洛灣一處隧道路段時，不慎逆向與大型遊覽車發生正面對撞。（新城警分局提供）

詹姓男子騎大型重型機車在中橫公路177.2公里處布洛灣一處隧道路段時，不慎逆向與大型遊覽車發生正面對撞。（新城警分局提供）

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