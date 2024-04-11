126石材業者強震受損10億 花東基金提撥21.3億

行政院長陳建仁今（11）日聽取經濟部報告「企業紓困及產業重建」報告，包含花東基金提撥21.3億元，其中20億元是中小企業信用保證基金十倍擔保，總計200億元全數用於受災企業融資保證。（圖由經濟部提供）

2024/04/11 14:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮地震產業受損慘重，行政院長陳建仁今（11）日聽取經濟部報告「企業紓困及產業重建」報告，包含花東基金提撥21.3億元，其中20億元是中小企業信用保證基金10倍擔保，總計200億元全數用於受災企業融資保證。

行政院發言人林子倫在院會後記者會轉述，陳建仁說，為加速災區產業重建，經濟部籌組「產業災後復建服務團」，提供業者復工技術、受損廠房設備復健、融資貸款、稅負及電費減免措施。

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陳建仁指出，行政院由花東基金提撥21.3億元，其中1.3億元用於破碎石材清運及去化、設備調校，20億元提供中小企業信用保證基金承做10倍擔保，總計200億元，全數用於受災企業融資保證；此外，經濟部也已經運用中小企業發展基金，提供花蓮地區受災中小企業利息補貼。

經濟部表示，依石礦製品公會統計受損石材廠計126家，受損金額約10億元，破碎石材7萬公噸。經濟部已於4月8日至10日訪視126家石材業者，將提供其復工技術、受損廠房設備復建、融資貸款、稅賦減免等資訊及其他相關必要協助。

在協助災後復工部分，經濟部指出，將協助石材業者清運及去化廠內破碎石材、辦理災後重建所需設備調校、維護及其生產技術輔導。

提供低利融資貸款方面，經濟部說，因地震受損而整（修）建、重建營業場所及資本性修繕所需之資金，以及石材、觀光等業者受創致營運困難，其貸款償還、破損物料處理等，由花東基金提撥20億元，總計200億元信用額度，全力協助花蓮震災業者紓困。

在電費減免措施部分，經濟部表示，對於本次花蓮地區震災房屋毀損不堪居住之受災戶提供7類減免措施，如3月至6月電費免予計收、收容中心新增電費免收、暫緩執行催繳、免計遲付費用或線路設置費等；另針對石材災損廠商免收半年基本電費。

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