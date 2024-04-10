花蓮強震》金門超有感 氣象站主任：測到兩個級數都正確

金門氣象站對於「0403地震」當天，金門分別觀測到1級與3級地震提出說明。（金門氣象站提供）

2024/04/10 21:14

〔記者吳正庭／金門報導〕中央氣象署金門氣象站主任曹嘉宏今天說，「0403地震事件」中，金門氣象站與金門縣消防局分別觀測到1級與3級地震的說法「都是正確的」。

金門地處離島，以往台灣本島發生地震，金門很少「有感」，金門人也知道，一旦「連金門都感到震動」，台灣本島會更嚴重；4月3日上午7點58分花蓮縣發生震度「6強」、芮氏規模7.2的地震，金門也「超有感」，更罕見的持續好幾秒，「感動」的情形讓許多年長的金門鄉親也坐不住。

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金門氣象站於地震當天第一時間也公布觀測結果，在隨附一張中央氣象署的地震報告中，註明金門的震度是1級；接近中午，金門氣象站更新訊息，指金門兩個地震觀測站測到的地震級數不同，在金門氣象站測到1級、在金門縣消防局內測到3級。

金門氣象站當時就指出，可以優先參考才完成氣象儀器維護的金門氣象站觀測到的1級，會盡快到消防局進行儀器的維護與資料的再確認。

金門氣象站9日於臉書專頁說明，有關0403地震事件中，金門氣象站與金門縣消防局兩個站分別觀測到1級與3級的爭議，經工程師到金門現地檢測得知，兩組觀測資料都很完整，沒有錯漏當機的問題，儀器的校驗結果也都正常，因此觀測紀錄屬實。

至於為何會有2級的差異？站主任曹嘉宏說，2020年中央氣象局修訂震度分級表，以儀器偵測的地表加速度區分0到4級。金門氣象在地震當天測得的2.05gal（cm/sec2），為震度1級的上限；消防局內的地震儀觀測到8.2gal（cm/sec2），是3級下限。

曹嘉宏說，這兩組觀測資料幾乎都在分級的界線上，導致看似有2級的差異；若只從加速度來看，這兩個站的差異僅6gal，若考量到地質的不同，這差異量不算太大。也就是說，以兩組觀測站相距約10公里而言，這樣的差異是可以被接受的。

曹嘉宏說，在講求數據的科學上，界線定了就是定了，那就是2級的差距。如果鄉親在心理上「過不去」，可以把它看成（2-）級跟（2+）級，這次地震在金門就是震度2級，只是有的地方因為地質的關係稍微多一點跟少一點。

曹嘉宏補充，以往鄉親覺得金門有地震，卻沒有在官方的地震報告中；因為根據規定，地表最大加速度未達0.8gal（cm/sec2），也就是未達1級的標準，金門是不會出現在地震報告中的。

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