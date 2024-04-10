花蓮強震》百萬捐款累計65筆 中央賑災專戶衝上5.7億元

賑災基金會今（10日）指出，自8日銀行營業以來，大額捐款陸續湧入，至今已新增65筆百萬元以上款項，截至4月10日17點10分，收到愛心款項合計5億7438萬9539元。（資料照）

2024/04/10 18:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應花蓮地震釀成嚴重災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會自4月4日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等3大管道接受外界捐款，昨起再加入4大超商機台也開放「0403花蓮震災募款專案」收受捐款，賑災基金會今（10日）指出，自8日銀行營業以來，大額捐款陸續湧入，至今已新增65筆百萬元以上款項，截至4月10日17點10分，收到愛心款項合計5億7438萬9539元。

賑災基金會統計，截至4月10日17點10分，收到愛心款項合計5億7438萬9539元，總捐贈筆數為12萬7082筆，捐款分項如下臺灣土地銀行帳戶4億3243萬7045元、挖貝集資平台專案4402萬4785元、LINE Pay愛心捐款9792萬7709元；另4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，預計每週一統計前週金額。

請繼續往下閱讀...

賑災基金會表示，自8日銀行營業以來，企業及組織大額捐款陸續匯入專案賑助帳號，經臺灣土地銀行統計，8日以來新增65筆百萬以上款項，其中正隆公司及其執行顧問、財團法人玉山志工福利慈善事業基金會分別捐贈2000萬元。

賑災基金會表示，除企業、組織基於社會責任及愛心慷慨捐助款項外，更有許多民眾自主捐款，無論款項多寡，每一筆都是一份愛心，也是基金會承擔的一份責任，基金會將專款專用，協助災民重拾日常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法