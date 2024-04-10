花蓮強震》天祥警下班騎經中橫遇山崩 逃過一劫衝回駐地救災

在強震發生前一刻，一名重機騎士在對向與汽車擦身而過，許多網友都關心這名重機騎士的安危，所幸重機騎士也倖免於難。（圖擷自YouTube）

2024/04/10 19:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403花蓮強震當下，有駕駛在太魯閣遇到山崩，國家警報響起後他立即在明隧道停車躲過被土石掩沒的意外，不過行車紀錄器中有拍到一台黃牌重機騎士與駕駛擦身而過，許多網友關心該騎士的安全。警方今指出，騎士是天祥所員警，當時下班騎重機返家，沒想到卻遇到山崩，幸好人平安無事，當天立即棄車徒步回派出所投入救災。

新城警分局指出，案發當時天祥派出所副所長李文光到超商調閱監視器畫面，突然天搖地動、土石崩落、塵土飛揚，立即前往天祥管理站前廣場，利用巡邏車擴音器告知遊客冷靜、趕緊至空曠處避難，以等待救援，警方安撫民眾後立即巡視轄區災情，發現轄區多處道路坍方，嚴重影響交通，且訊號也因此中斷，讓天祥地區成了孤島。

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地震後天祥所發現一名下班同事無法聯繫，立即以無線電通報分局，花蓮縣長徐榛蔚、內政部警政署長黃明昭得知天祥所有名員警失聯後，表達關心之意，並指示分局全力協助尋找。所幸該名失聯員警無受傷，由於地震過後台八線中橫公路多處坍方道路中斷，該名員警便視當時道路狀況慢慢徒步返回駐地，並加入派出所救災行動，並回報沿路所見災情狀況以利相關單位協助救災。

警員對於當天山區悲慘狀況還是心有餘悸，透過分局婉拒外界打擾，警方說，因為昨天新聞很多網友在行車紀錄器下面留言關心畫面中騎機車的騎士是否在地震中平安，因此有認識當事人的朋友擔心又再誤傳有人失聯增加搜救人員困擾，因此主動上網留言說當事人平安並且立即返回警所協助救災，新城警分局指出，地震過後天祥派出所僅剩4名同仁，4人同心協力積極的維護山區秩序及協助救災，讓民眾在驚慌失措之際能夠冷靜，在需要幫忙時能夠得到適時的協助，足為同仁表率。

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