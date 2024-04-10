4/12搶票！高鐵加開50班「母親節列車」 另加碼大學生5折優惠

台灣高鐵母親節加開50班列車，12日凌晨開賣。（資料照，記者侯承旭攝）

2024/04/10 13:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（10日）宣布，規劃母親節加班列車，從5月10日（週五）到5月13日（週一）加開50班次，包括南下29班、北上21班，總計4天提供689班次列車的旅運，4月12日（週五）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，高鐵公司規劃在5月10日（週五）及5月13日（週一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

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疏運期間，高鐵公司維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。

台灣高鐵公司提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時一定攜帶本人有效的學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

台灣高鐵公司建議，旅客到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，若有自由座搭乘需求也可在車站內使用「T-EX行動購票」App購票，疏運期間，各車站也將增派人力服務。

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