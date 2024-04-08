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排骨便當只賣65元！屏東萬丹餐館超佛心

這個排骨便當只賣65元，萬丹餐館超佛心。（記者葉永騫攝）

這個排骨便當只賣65元，萬丹餐館超佛心。（記者葉永騫攝）

2024/04/08 18:33

〔記者葉永騫／屏東報導〕物價齊漲，便當也漲到100元左右，但屏東縣萬丹鄉四維國小附近的「桂蘭排骨飯」排骨便當，排骨加4樣菜只賣65元超佛心。經營30年的林姓老板說，便當從40元開始賣，現在漲到65元，其中有約10年沒有漲價，這1、2年因成本上揚太多了，不得不漲，但成本都控制在一定範圍內。

市售一個排骨便當已經漲到100元左右，不過萬丹鄉四維國小附近的桂蘭排骨飯卻只賣65元，還附蛋及3樣菜，或者4樣菜，消費者也可以選擇不要菜，單純排骨、肉燥和蛋，小碗40元、大碗50元，可說是超級佛心價，幾乎很難再找到更便宜的便當了，因此每天都有許多人前來排隊購買，生意相當好。

林姓老板說，能夠賣這麼便宜主因在於房子是自己的，不用房屋，不請店員，就兄弟一起做，賣的東西就排骨、焢肉飯，簡單方便，所以成本能夠控制及壓低，讓大家都能用最實惠的價格吃飽，體諒大家辛苦，少賺一點，所以住在附近的老顧客不少。

林姓老板表示，30年前一個便當才賣40元，隨著物價波動慢慢的漲上去，曾經有約10年沒有漲價，最近1、2年則因為物價上漲的較嚴重，不得不跟著調漲，所以才賣65元，至於明年會不會再調張，還得看政府及市場的變化。

民眾排隊購買便當。（記者葉永騫攝）

民眾排隊購買便當。（記者葉永騫攝）

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