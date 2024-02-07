澎湖縣政府新春團拜、摸彩 祝福龍年行大運

澎湖縣長陳光復，頒發縣長獎給得獎人員。（澎湖縣政府提供）

2024/02/07 19:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春節連續假期即將展開，澎湖縣政府今（7）日在地下大禮堂舉辦新春團拜及摸彩聯誼活動。縣長陳光復率副縣長林皆興、祕書長蔡淇賢及縣府一級主管向縣府全體員工及退休人員拜年，感謝大家過去一年來的努力打拚，建設澎湖，造福鄉梓，期許嶄新的一年，持續攜手推動澎湖的進步與發展。

陳光復說，過去一年，縣府不論是在財政管理、公共建設、社會福利以及觀光旅遊等，於全國都名列前茅，並受中央肯定。尤其去年縣府更榮獲「財政業務考核財務管理類」第2名的佳績，減債措施績效卓著，也讓澎湖發展能夠更全面健全。

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活動中，縣府特別邀請星聲代合唱團，為大家帶「我的未來不是夢」以及航海王第1首片頭曲「we are」2首精彩的曲目，東衛國小直笛團表演「一人水一項」及灌籃高手主題曲「好想大聲說喜歡你」直笛演奏，為摸彩重頭戲添增喜氣氛圍。

摸彩獎項豐富，共計有縣長獎1位、縣長夫人獎1位、副縣長獎1位、祕書長獎1位以及主管獎17位，合計21個獎項。陳光復在全體人員的擁戴下，又再加碼10個紅包，讓所有人都能把滿滿的祝福與喜氣帶回家，開心過好年。

活動結束後，縣長陳光復、副縣長林皆興及祕書長蔡淇賢與在場退休人員合影，致贈新年紅包，祝福大家身體健康、龍年行大運。並與辛苦的縣府人事處同仁一起合影留念。

澎湖縣政府新春團拜活動，邀請年輕表演團體注入新活力。（澎湖縣政府提供）

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