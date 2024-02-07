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桃機春節運量上看116萬人 快速通關有撇步

桃園機場今（7）日至下午17時已疏運超過84000人次，尖峰期從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。圖為旅客排隊報到情形。（記者劉信德攝）

桃園機場今（7）日至下午17時已疏運超過84000人次，尖峰期從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。圖為旅客排隊報到情形。（記者劉信德攝）

2024/02/07 18:37

〔記者劉信德／桃園機場報導〕機場公司7日晚間發布新聞稿表示，春節連續假期迎來返鄉及出國人潮，桃園機場今（7）日至下午17時已疏運超過84,000人次，尖峰期從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。機場公司除製作宣導圖卡加速民眾通關，並協調增加國道客運班次，呼籲旅客提早3小時到機場報到。

桃園機場春節疏運自即日起至2月15日共計9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，恢復至疫情前（2019）春節日均量90%。第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，第二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態。

為加速旅客通關，機場公司呼籲旅客多加利用大眾運輸工具，並已協調增加國道客運班次，停車資訊也可透過桃園機場官網、App、航站南路剩餘停車位顯示資訊等，即時掌握停車位最新動態。

機場公司提醒赴日旅遊的民眾，2月29日前飛往日本函館、新潟等十機場，可利用「臺日機場入境事先確認」作業，有效縮短抵日後通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

桃園機場今（7）日至下午17時已疏運超過84000人次，尖峰期從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。圖為旅客排隊報到情形。（記者劉信德攝）

桃園機場今（7）日至下午17時已疏運超過84000人次，尖峰期從2月8日起連續4天預報數字都超過13萬人次。圖為旅客排隊報到情形。（記者劉信德攝）

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