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雲林再爆禽流感 撲殺土雞9813隻、種鵝2827隻

雲林麥寮傳出1土雞場與1種鵝場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行撲殺。（雲林縣政府提供）

雲林麥寮傳出1土雞場與1種鵝場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行撲殺。（雲林縣政府提供）

2024/02/07 17:54

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉1土雞場、1種鵝場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所依標準作業程序，撲殺銷毀33日齡土雞9813隻及10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋，督導業者完成場區清潔及消毒作業。

防疫所目前針對縣內各家禽飼養密集及高風險區域，加強周邊環境消毒外，也針對牧場、理貨場、屠宰場輔導落實禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物等安全措施。

防疫所說，已同步啟動查核死廢畜禽化製車的機制，以督促化製車駕駛於載運死廢畜禽時全程保持密閉防漏，以此防範來勢洶洶的禽流感疫情。

防疫所所長廖培志呼籲，今年起週週都有通報案例，且未來幾日將受大陸冷氣團影響，易造成禽隻冷緊迫，請縣內飼養禽隻的農友與養禽業者落實各項生物安全防疫，尤應加強禽舍保溫與防鳥圍網設施。

另外，防疫所提醒，為降低疾病侵擾風險，場區內、外清洗與消毒工作亦須提高作業頻率，方能有效降低環境中病毒存活量；時時提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應立即主動通報防疫專線0932-690-674，以利防疫機關及時處置。

雲林縣動植物防疫所執行33日齡土雞9813隻及10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋撲殺銷毀作業。（雲林縣政府提供）

雲林縣動植物防疫所執行33日齡土雞9813隻及10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋撲殺銷毀作業。（雲林縣政府提供）

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