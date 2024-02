南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！ 已釀逾200隻小企鵝死亡

2024/02/04 22:08

〔即時新聞/綜合報導〕南極研究科學委員會(SCAR)稱,近日在巴布亞企鵝身上發現了一種致命的禽流感,研究人員於1月19日在南大西洋的馬爾維納斯群島發現了約35隻死亡的巴布亞企鵝,其中2隻企鵝經檢測後顯示為H5N1型禽流感病毒陽性。研究人員認為該病毒可能在南極洲的企鵝群中傳播開來,更坦言巴布亞企鵝將有可能是第一個在野外被高傳染性H5N1禽流感殺死的物種。

綜合外媒報導,巴布亞企鵝(Gentoo Penguin)最主要的族群均在福克蘭群島、南喬治亞和凱爾蓋朗群島。福克蘭群島政府發言人希思曼(Sally Heathman)表示,截至1月30日,「已有200多隻雛鳥和少數成鳥一起死亡」。而這些死亡事件更證實,巴布亞企鵝很容易感染這種病毒,H5N1禽流感近幾個月來,已導致世界各地鳥類數量銳減。

研究人員先前曾發出警告,若H5N1禽流感蔓延到偏遠的南極企鵝族群,這將是「現代最大的生態災難之一」。目前這些鳥類正聚集在一起度過繁殖季節,意味著如果H5N1禽流感繼續在該地區傳播,對整個生態將會造成重大影響。希思曼表示,福克蘭群島政府也在等待南跳岩企鵝的檢測結果,並「為大規模爆發做好準備」。

所幸,巴布亞企鵝很少往返於阿根廷海岸附近的福克蘭群島和南部約1300公里的南極半島之間。加州大學戴維斯分校的研究人員范斯特雷爾斯(Vanstreels)說,這意味著巴布亞企鵝不太可能將病毒傳播到南部大陸,極有可能只是當地的感染宿主。

SCAR南極野生動物健康網絡負責人梅根杜瓦(Meagan Dewar)表示,在附近的南喬治亞島,當局對現場進行了詳細調查後,排除了國王企鵝感染H5N1禽流感的可能性。

另外,加州大學研究人員范斯特雷爾斯說,繼南美洲海象和海豹出現大規模傷亡之後,南喬治亞島的海豹與海狗也因H5N1禽流感大量死亡。他表示,「這尤其令人擔憂,因為南喬治亞島是世界上95%的南極海豹族群的家園。如果該族群數量銳減,該物種將處於危急境地」。

