香菜、皮蛋冰淇淋 花蓮吉安農會冰城「山海正甜」春節試營運

花蓮縣吉安鄉農翻修使用約三十年的吉農冰城並命為「山海正甜」，試營運期間還推出兩款皮蛋冰淇淋及鹽須醬油冰淇淋。（記者王錦義攝）

2024/02/07 16:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉農會過去自產自銷地方農特產品製成的冰品廣獲好評，近年前取得冰品合格加工廠資格後，產品可在通路販售，農會為增加品牌亮點，重新以花蓮大山大海特色設計LOGO並命為「山海正甜」，翻修使用約30年的吉農冰城，同時還添加香菜及皮蛋口味的冰淇淋，挑戰饕客味蕾，即日起試營運，歡迎春節期間讓遊客嘗鮮。

吉安鄉農會自1997年設置簡易容許加工廠，收購縣內農特產品製成冰品，迄今已研發20多種口味，包含吉安芋頭、栗子南瓜、鳳梨、芒果、紅豆、山藥等，並在農會旁的吉農冰城販售，因吃冰時能聞到在地農產品香氣，還可吃得到果粒，大受消費者喜愛，知名度逐年增加。

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冰品加工廠近年在中央及地方政府經費挹注下，陸續汰換更新製冰設備擴充生產量能，並在2年前取得合格加工廠資格，讓過去只能自產自銷的冰品可在全國通路販售，而農會為在極度競爭的市場打出知名度，重新設計品牌LOGO，更斥資1500萬元，翻修冰城1、2樓。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，吉農冰城是在地老品牌，過去的LOGO較傳統，年輕人接受不高，因此結合吉安鄉依山傍海的特色，打造出「山海正甜」的全新品牌，讓旅客到花蓮不僅能透過視覺欣賞花蓮的大山大海，更能透過舌尖感受山海正甜的滋味。

「山海正甜」即日起開始試營運，春節初一到初五上午8點半到晚上6點，張德奇說，特別的是開發2款全新鹹甜口味的冰淇淋，為皮蛋冰淇淋及鹽須醬油冰淇淋，在一球鮮奶冰淇淋上添加皮蛋、香菜、醬油、柴魚片等點綴，吸引不少饕客及年輕朋友嚐鮮，整體迴響高。

張德奇說，原先共研發5種口味，但味道都很奇怪，只有添加皮蛋跟香菜的冰淇淋，鹹甜的口感很好，皮蛋冰淇淋吃起來就像是皮蛋豆腐一樣，目前大多年輕人都願意挑戰新口味，但長輩較保守，認為冰品就是要吃甜的，未來會持續開發新口味。

張德奇說，吉農冰城全新翻修後，1、2樓可提供120個座位，其中除既有的農特產冰品，客家粄、閩南粿及原民食材等地方特產，還有咖啡；外面停車場則規畫可停3輛大型遊覽車，1樓有特別設計山海意象的空間，供民眾拍照打卡，另有規畫部分空間販售系列的地方特產。

花蓮縣吉安鄉農翻修使用約三十年的吉農冰城並命為「山海正甜」。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉農翻修使用約三十年的吉農冰城並命為「山海正甜」。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉農翻修使用約三十年的吉農冰城並命為「山海正甜」，試營運期間還推出兩款皮蛋冰淇淋及鹽須醬油冰淇淋。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉農翻修使用約三十年的吉農冰城並命為「山海正甜」，試營運期間還推出兩款皮蛋冰淇淋及鹽須醬油冰淇淋。（記者王錦義攝）

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