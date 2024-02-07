高雄饗食天堂傳疑食物中毒！清消複查合格 明天恢復營業

「饗食天堂」高雄夢時代店傳出疑似食物中毒事件，高雄市衛生局前往稽查要求改善。（市府提供）

2024/02/07 19:31

首次上稿 12:51

更新時間 19:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕位於高雄夢時代內的「饗食天堂」傳出疑似食物中毒事件，高雄市衛生局2月3日獲報2人就醫疑似食物中毒，後續再接獲投訴疑有多人出現症狀，二度疫調發現部分衛生缺失，要求業者今停業清消，經複查已改善合格，業者明天恢復營業；衛生局表示，3日採集檢體送驗結果致病原呈現陰性；疾病管制署今公布2人檢驗結果未檢出致病原或諾羅病毒，衛生局6日擴大採檢32件送驗中，全案感染病原仍待釐清。

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衛生局2月3日下午4時許接獲小港醫院通報2名患者因拉肚子就醫，疑似發生食物中毒事件，經查2名病患2月1日在某連鎖餐廳用餐，衛生局於同日下午5時多派員到場稽查，經查冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失責令改正，並採集3件食材、2件環境檢體送驗。患者2人就醫後症狀緩解離院返家，並追蹤採檢送中央疾管署檢驗。

衛生局於2月5日又接獲民眾進線申訴曾於2月2日在同一餐廳用餐，其中4人身體不適，經疫調已康復，衛生局為釐清食安疑慮，隔天再度前往稽查，並調查近一週餐廳內員工健康狀況，查有內場廚師3人分別於1月29日、2月4日及2月5日因出現嘔吐、腹瀉等症狀前往診所就醫，診斷皆為急性腸胃炎，目前症狀緩解。

衛生局現場稽查作業場所，查有食材未標示分裝日期、員工物品未專區放置等缺失，責令業者於2月7日前改正完成，並為落實風險管理及損害控管預防性措施，同步令業者今天暫停作業1日，徹底清消至複查合格才能營業，衛生局今天複查已改善完成合格，業者將於明天恢復營業。

衛生局也進一步擴大疫調，並採檢32件食材及環境檢體，送驗檢驗致病原，以確保消費者飲食安全。倘檢出與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定處6萬元以上罰鍰。

市府表示，如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者向市府消費者服務中心申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。

饗賓集團：配合食安政策 夢時代店今暫停營業

對此，饗賓集團表示，致力提供安心與美味料理，配合政府食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代店今暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。業者強調，創造顧客美好體驗是集團經營使命，近期腸胃型感冒流行，餐廳配合政府食安政策，強化環境清消，用心提供顧客美好安心的用餐體驗。餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節，特此聲明。

衛生局食品衛生科代理科長鄭慧君表示，目前感染病原採檢釐清中。（市府提供）

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