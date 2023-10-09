蔣揚基金會連2年捐贈客製化居家護理包 減輕脊髓損傷患者經濟壓力

噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會捐贈客製化的居家護理包，給台南市脊髓損傷者。（記者劉婉君攝）

2023/10/09 16:16

〔記者劉婉君／台南報導〕噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會自2021年9月起，每月捐贈居家護理包給台南市脊髓損傷者，且依照不同的需求，客製化護理包，協助減輕脊髓損傷患者的經濟壓力，讓他們在復健路上不孤單。

雙十連假許多民眾出遊，蔣揚基金會卻聚集一群來自各地的志工，忙著依據清單將尿布、導尿管等各種物資裝入護理包內，再將部分運送至台南市脊髓損傷者協會及台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，部分則以郵寄方式，寄送到偏遠地區或不便前往協會領取護理包的脊髓損傷者家中。

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蔣揚基金會表示，基金會每年舉辦佛祖請吃飯活動，邀請街友及脊髓損傷者、腦麻患者參與，洛本天津仁波切看到許多年輕人因車禍或意外癱瘓，身體機能受損無法自理，又失去工作能力，復健路漫長，龐大的醫療費用負擔，幾乎拖垮整個家庭，對此相當不忍，因此指示基金會主動接洽社會局研議協助辦法，希望從實質面提供幫助，2年多前開始贈送居家護理包給南市脊髓損傷者。

基金會事先透過社會局及協會了解每位脊髓損傷者所需的生活物資後，再依據個人清單，量身打造居家護理包，每月送出約70份，每包物資都重達18公斤左右，價值千元以上，而相關的物資採購及包裹郵寄費用，全由佛祖請吃飯結餘款及噶居寺募款支應。

基金會也呼籲民眾踴躍加入志工的行列，並歡迎社會團體資助物資，期能擴大護理包內容，將正向溫暖的能量傳遞至社會各個角落。

雙十連假，噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會志工忙著客製化居家護理包，再送給台南市脊髓損傷者。（記者劉婉君攝）

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