慶雙十送20 中市府促銷「來台中打8折」

2023國慶焰火在台中中央公園施放，台中福華的頂樓被網友列為秘密景點。（台中福華提供）

2023/10/08 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年國慶焰火將在台中中央公園舉行，中市府串連在地糕餅、伴手禮、捷運沿線、商圈、旅宿及鍋烤等業者超過300家，即日起至10日推出「慶雙十送二十-來台中打8折」活動，店家優惠豐富多元，還有限量1000個特製「雙十狀元糕」，只要參加10日國慶升旗典禮，憑連假期間在台中消費發票2張就能免費兌換1個，中市飯店、餐廳也祭出國慶優惠。

經發局長張峯源表示，睽違9年，國慶焰火回歸，為讓各地遊客賓至如歸，號召超過300個合作店家，包括食宿遊購推出「慶雙十送二十-來台中8折」、包含免持證明及憑連假期間到台中的公共運輸證明兩大類型，可享全館及部分商品最高8折、折扣優惠、免費贈品或消費滿額送等多重好康。

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另「綻放雙十台中商圈好好購」則結合台中13處商圈推出合作店家優惠，折扣與贈品利多盡出，如昌平皮鞋商圈部分店家全館最高達65折、於谷關商圈店家說出「國慶焰火在台中」通關密語住宿還能加贈晚餐，而天津商圈更祭出22家全館8折優惠。詳細資訊洽經發局網站「國慶焰火好吃好玩專區」。

另外台中福華飯店即日起至10月底，入住並加入台中福華APP，入住即贈迎賓飲料，雙十節當日限量推出景觀客房，也同步推出國慶賞景用餐專案，線上饗福商城也有優惠；裕元花園酒店也在雙十連假期間，端出限量奢華輕旅行包套專案，入住23坪超寬敞萬元環景房50小時住好住滿，三天二夜吃住全包，從早餐到宵夜爽吃六餐，想看國慶焰火還有雙B定點接送服務，及頂級舒壓美容體驗。

台中長榮飯店巧克力在世界巧克力大賽享譽國際，特別打造國慶版限量巧克力，將代表台中各處地標印製在巧克力上有湖心亭、國家歌劇院，及路思義教堂等，歡慶十月光輝，用餐憑服裝上有明顯的國旗圖樣或裝飾，即享用餐88折優惠，也有雙十慶典住房專案；另築間旗下的燒肉品牌「絵馬別邸」台中水湳店距國慶煙火施放地點僅約1公里，連假期間也推出用餐享有甜點免費升級為「國慶焰火刨冰」。

2023國慶焰火在台中中央公園施放，台中福華的頂樓被網友列為秘密景點。（台中福華提供）

台中長榮飯店打造國慶版限量巧克力，將代表台中各處地標印製在巧克力上有湖心亭、國家歌劇院。（台中長榮提供）

築間旗下「絵馬別邸」台中水湳店鄰近國慶煙火施放地點，連假期間也推出用餐享有甜點免費升級為「國慶焰火刨冰。」（築間提供）

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