丘逢甲公園看國慶焰火沒有座椅 豐原區公所評估改善

公老坪丘逢甲紀念公園，可俯瞰市區景觀，假日吸引民眾上山觀景。（記者歐素美攝）

2023/10/08 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕國慶焰火睽違9年，今年重回台中施放，除了主場地中央公園外，中市府另公告推薦15處可就近觀賞國慶焰火的地點，山線地區包括麗寶樂園、九天民俗技藝團廣場及豐原公老坪的丘逢甲紀念公園，其中，丘逢甲紀念公園可登高遠眺市區、后里等一帶，平常假日即有不少民眾前往賞景，但抱怨公園內沒有座椅、照明，被迫「罰站」，並希望將前方的樹木修矮一點，以利觀景；豐原區公所表示，附近有路燈及景觀燈，至於座椅及樹木問題，將評估改善。

豐原公老坪原本就是民眾假日出遊賞景的勝地，台中市觀光旅遊局於2020年斥資600萬元，整建完成蜈蚣崎步道，全長560公尺，屬休閒級步道，適合全家大小休閒運動，假日有不少民眾攜家帶眷，從南翁福德祠走蜈蚣崎步道上公老坪賞景，宋姓民眾反映，和朋友2家人從潭子到豐原，走蜈蚣崎步道上公老坪到丘逢甲紀念公園遠眺市區美景，雖然步道不長，但仍陡峭，眾人揮汗如雨，但公園內有涼亭，卻沒有任何座椅，全部的人被迫「罰站」。

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此外，丘逢甲紀念公園內沒有夜間照明，民眾覺得容易發生危險，公園右側下方的樹木長得太高，也阻礙賞景視線，建議可以砍低一點，讓視野更開闊。民眾說，由於丘逢甲紀念公園路邊無法停車，建議將靠近馬路邊的樹籬拆除作為避車灣，方便停車。

豐原區公所表示，丘逢甲紀念公園就位在公老坪觀景平台前約20公尺處，面積不大，加上公老坪沿途皆有路燈及景觀燈，照明應不成問題，樹籬主要是保護作用，民眾可將車子停在忠烈祠，再走到觀景平台或丘逢甲紀念公園賞景，至於樹木擋住視線及缺乏座椅問題，將評估是否修剪樹木等設法改善。

丘逢甲紀念公園右側下方樹木高聳，民眾建議可將樹砍低一點，讓視野更開闊。（記者歐素美攝）

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